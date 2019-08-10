中國再次下調人民幣匯率，美國對中國輸美家具征收懲罰性關稅. August. 10, 2019 07:03. by 記者趙維拉 jyr0101@donga.com. 中國央行——中國人民銀行9日再次下調人民幣市場匯價。人民幣匯率自2008年5月後時隔11年首次突破了“1美元兌7元人民幣”大關（破七），當天又進壹步下跌。 今天上午，中國人民銀行公布人民幣對美元匯率中間價為7.0136：1。前壹交易日，人民幣對美元匯率中間價為7.0039，上升了0.14%（人民幣貶值）。自上個月31日以來，人民幣對美元匯率已連續7個交易日走低。 有人指出，中國不顧美國的強烈反對，將人民幣弱勢作為關稅及匯率戰的“武器”，美國也對中國采取了“對攻”制裁。據美聯社報道，美國商務部8日（當地時間）決定對中國產木制家具征收高額補償性關稅。補償性關稅是貿易對象國政府為提高出口競爭力而對提供補助金的商品適用的懲罰性稅金。中國去年向美國出口的木櫥和梳妝臺規模達44.0117億美元（約合53000億韓元）。 美國商務部當天宣布，對中國產櫥櫃和梳妝臺的補償性關稅調查結果顯示，中國企業獲得的國家補貼最低為10.97%，最高為229.24%。商務部還表示，將按相關企業判定的不公平補貼支付額征收相應的稅金。該措施將在明年1月30日經過美國貿易委員會的最終裁決後執行。 彭博社等報道稱，美國當天還保留了放寬對中國最大通信設備企業華為的出口限制。美國商務部長威爾伯·羅斯7月30日對美國企業提出的“請允許與華為進行交易”的要求稱，“下周之內可以作出回應”，作出了正面的反應。但分析認為，隨著兩國對立的激化，這壹措施已被無限期推遲。5月，商務部以與伊朗的交易情況為由，將華為及其子公司列入限制交易的黑名單。此後，希望與華為進行交易的美國企業必須事先得到政府的批準。 另據《日本經濟新聞》9日報道，金融市場人士預計，“人民幣下跌”的下壹個底線為1美元兌7.2至7.3元人民幣。這是根據特朗普政府宣布從下個月1日起對中國價值3000億美元的產品征收10%追加關稅進行推算的結果。3000億美元是中國對美國出口總額的約60%，如果在此基礎上加征10%的關稅，對美國出口整體影響為6%。據《日本經濟新聞》分析，目前人民幣匯率為7.0136元，若按6%的升值幅度計算，1美元將兌換7.3元人民幣。也有人擔心，如果人民幣對美元匯率下跌到7.3：1，中國企業的美元負債將會劇增，從而引發人民幣拋售及價值的進壹步下跌。

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