新任美國防長訪韓……同盟也要面向“利益均衡”. August. 09, 2019 07:40. . 昨天下午，美國新任國防部長馬克•埃斯珀抵達首爾。埃斯珀今天將與文在寅總統、國防部長鄭景鬥和外交部長官康京和會面，討論駐韓美軍防衛費分攤、向霍爾木茲海峽派兵、部署中程導彈等問題。在埃斯珀訪韓之前，美國總統特朗普就防衛費分攤問題稱韓國為“非常富有的國家”，並稱“韓國決定支付更多的費用”。 以埃斯珀部長訪韓為契機，韓美間討論的議題大部分是要求韓國承擔更大負擔和作用的賬單。其中最具代表性的是要求增加駐韓美軍駐紮費用分攤金。美國已經傳出了追加提高幾萬億韓元分攤金的傳言，特朗普總統在磋商還沒有開始時就施壓說，“韓國就同意大幅增加分攤額”。 美國要求韓國參與霍爾木茲海峽護衛聯合。韓國政府雖然表示會積極考慮，但是能否達到美國的期待還是未知數。美國也有可能針對中國的導彈威脅提出在韓國部署中程導彈。預計美國還將要求韓國延長作為應對日本出口限制籌碼的《韓日軍事情報保護協定》。 這些懸案都與美中戰略競爭、韓日矛盾相交織，可能會給韓美同盟帶來微妙的緊張。再加上朝鮮接連進行短程導彈挑釁，助長了同盟間的離間，特朗普總統稱“美國不是提款機”，向盟國要錢。在我們的立場上，同盟的重要性越來越大，但圍繞這一問題的每一個懸案都不容忽視。 同盟是對抗共同威脅、共享利益的關系。在力量差距較大的非對稱同盟中，也不能有單方面的依賴或犧牲。只有在彼此欣然同意的情況下相互合作，同盟才能健康地維持下去。要仔細查看美國提出的賬單，計算我們貢獻的部分，計算我們的國家利益乃至韓美共有的利益。

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