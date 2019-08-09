為“足球崛起”，中國下猛藥歸化外籍球員. August. 09, 2019 07:41. touch@donga.com. 中國足球難得興奮異常。因為在距離2022年卡塔爾世界杯第2輪地區預選賽還有一個月左右的時候，預計歸化選手們將會表現活躍。中國媒體在報道中超聯賽(中國職業足球超級聯賽)最佳外籍球員巴西籍球員埃爾克森加入國家隊的消息時稱：“韓國和日本也會瑟瑟發抖。”埃爾克森從2013年開始效力中超聯賽，共打進130多粒進球。 此前，中國隊在引進尼古拉斯•耶納裏斯(中國名：李可)等混血第二代球員方面下足了功夫，現在，中國隊的重點是引進純外援。繼埃爾克森之後，裏卡多•高拉特(巴西人)等中超聯賽的其他特級外籍球員也將在入籍後加入中國國家隊。巨額投資將徹底改變中國國家足球隊。 歸化政策是針對2022年卡塔爾世界杯出線而實施的苦肉計。這也是中國國家主席習近平高喊“足球崛起”後展現出的成果。習主席在2011年曾發表“我的三個夢想是中國參加世界杯決賽、贏得世界杯冠軍、舉辦世界杯”的講話。中國隊只在2002年韓日世界杯時晉級過一次世界杯決賽圈，此後一直與世界杯無緣。雖然在足球上投入了大量的資本，但今後邁出一步並不容易。 先前辭去中國國家隊主教練職務的“銀狐”裏皮教練回歸國家隊的條件就是歸化。他認為，從目前的情況來看，要想進入世界杯決賽圈，除了入籍途經以外沒有其他答案。卡塔爾的成功事例也可能影響了中國的歸化政策。在今年年初舉行的亞洲杯上，卡塔爾隊戰勝韓國和日本，歷史上首次奪得亞洲杯冠軍。2022年世界杯主辦國卡塔爾國家隊中有6名歸化球員。獲得亞洲杯最佳射手和MVP的阿爾莫斯•阿裏也是其中之一。 但最近，中國足壇的不安感開始滲透到人們的心中。從K聯賽轉會到中超聯賽的金信煜的氣勢就是原因之一。金信煜從全北隊轉會到上海申花隊後，在5場比賽中攻入8球。不是韓國國家隊核心選手的金信煜的表現不亞於埃爾克森等中國的特級歸化資源，因此中國開始冷靜地看待進入世界杯決賽圈的可能性。 馬孔(Marcos Vinicius Amaral Alves)的低迷同樣讓中國足球困惑不已。去年，馬孔在效力K聯賽慶南隊時成為聯賽射手王，隨機他在本賽季轉會到了中超聯賽河北華夏隊。雖然期待他能有出色的表現，但他在20場比賽中只打進了6粒進球。河北除了馬孔，球隊還有另外兩名特級外援。但球隊排名靠後。對於自己和球隊的糟糕表現，馬孔表示，外籍球員和中國選手的水平差距很大。他認為，中國選手不能很好地支持自己。在中國國家隊中，同樣的問題也會出現。 歸化選手和國內選手之間的化學反應也是未知數。事實上，亞洲杯冠軍卡塔爾隊的成功案例也是走彎路的結果。卡塔爾為了迅速提升戰鬥力，一度將歸化球員的比重增加到60%。但是，要求那些連國家都不會唱的歸化選手為國家做出犧牲並不容易。因此，卡塔爾減少了歸化球員的比重，更註重培養國內外潛力球員。這或許是中國政府今年年初公布“歸化足球選手必須會唱中國國歌”等新規定的原因。 中國國內也有很多人要求足協制定長期計劃，但中國足球界最終還是選擇了歸化這個“猛藥處方”。如果成功，將成為中國足球反轉的契機；但如果失敗，其受到的沖擊將會很大。也許一切要從重新回到原點。類似中國制造業壓縮增長模式的足球政策能否成功？世界杯預選賽將於下月正式開打。

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