中國認為香港示威是“顏色革命”. August. 09, 2019 07:40. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中國當局首次把香港示威定性為指稱政權更叠運動的“顏色革命”。對此，有分析認為，以大規模示威持續的本周末為轉折點，中國可能針對香港開始投入軍隊等武力介入。 中國國務院港澳辦公室主任張曉明7日在與香港接壤的廣東省深圳市舉行的非公開座談會上表示：“‘罪犯引渡法’事件已經變質。明確地出現了顏色革命的特點。”550名全國人大代表、全國政協（國家咨詢機構）委員參加了當天的座談會。 張曉明說：“目前形勢是1997年香港回歸以來最嚴重的一次”，“如果香港局勢進一步惡化，香港特區政府不能控制動亂，中央（中國政府）絕不會坐視不管。”他提高聲音表示：“根據香港基本法，中央有足夠的辦法和強大力量迅速鎮壓各種動亂。” 一直解釋中國共產黨意圖的中國共產黨機關報《人民日報》的社交媒體官方賬號“俠客島”表示，“中國當局首次判斷香港示威是顏色革命，”認為這是中國當局向香港示威隊伍發出了明確的信號。“顏色革命”是社會主義國家陣營開始崩潰的1990年代前蘇聯國家和東歐、中亞、中東等地區發生的政權更叠運動。 中國國家主席習近平領導的領導層今年年初流露出對顏色革命強烈的警惕。中國國務委員兼公安部部長趙克誌今年1月召集全國公安幹警後表示：“要聚集所有公安的智慧和力量，阻止顏色革命。要打擊內外敵對勢力滲透到各種破壞顛覆活動之中。”中國當局將香港示威規定為“顏色革命”後，有人指出這是動用武力的全面介入的信號，也是基於此的判斷。碰巧在座談會前一天的6日，深圳市舉行了假定香港示威隊伍的大規模鎮壓暴動演習。 中國媒體透露，張曉明就鄧小平在過去所說的“如果有必要，可以向香港投入中國軍隊”的說法表示：“鄧小平有先見之明。”與張曉明一起主持座談會的中國香港聯絡辦公室主任王誌民表示：“香港已經到了無路可退的地步”，“控制混亂局面、恢復秩序是最為緊迫的事情，這是關系到香港的未來和命運的戰爭和保衛戰。” 《環球時報》等中國媒體8日批評2014年香港民主化示威“雨傘革命”的領導人黃之鋒、羅冠聰等人6日會見了美國駐香港總領事館負責人，並抨擊美國幹涉香港問題。如果中國真的動員軍隊，美國等外部勢力就會介入其中，進而在香港引發政權顛覆運動。此外，也有人謹慎地指出，在與美國展開貿易、關稅、匯率等全面戰爭的情況下，如果再制造一個尖銳的矛盾戰線，將會給中國領導層帶來額外的負擔。

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