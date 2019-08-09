政府暫緩把日本從“白色清單”除名. August. 09, 2019 07:40. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韓國政府暫時停止了將日本排除在韓國“白色清單”之外的方針。隨著日本時隔34天後允許向韓國出口原為限制品種的光刻膠等，在出口限制上出現調整速度的動向，韓國也在重新研究“應對”時機。 據韓國政府經濟部門8日透露，政府在相關部長會議上討論了將日本從分為“甲”類地區和“乙”類地區的現有出口分類國體系中分離出來，歸類為“丙”類地區的方案。就在前一天，韓國政府還在相關部長會議結束後，在政府首爾大樓舉行了新聞發布會，計劃宣布把日本重新劃分在“丙”類地區的事實和對日本的具體制裁力度。 當天上午，政府以“需要進一步討論”為由，暫緩舉行新聞發布會。據悉，在將日本劃分為“丙”類地區時，各部門之間對如何適用哪項規定存在分歧，因此計劃再次召開相關部長會議協調此事。一些人士分析說，日本於7日發表實施細則後，沒有對韓國進行追加限制，再加上當天還允許出口半導體材料，所以政府想保留一些時間來了解日本的想法。 韓國政府認為，日本政府隨時會提出追加限制措施，因此還不能掉以輕心。但是，政府內部有意見稱，由於感受到原先強硬一邊倒的日本出口限制規定多少有些變化，因此有必要根據今後日本的政策推進方向，調整將日本排除在“白色清單”之外的應對策略。韓國政府相關人士表示：“7日晚上，政府內部出現了一些建議，希望政府能夠留點時間觀望”，“在把日本排除在‘白色清單’之外的基調方面，目前沒有變化，不久就會得出結論。”

한국어