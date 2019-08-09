日本在宣布實行出口限制34天後首次批準向韓國出口一種產品. August. 09, 2019 07:40. by 世宗=記者宋忠賢、常駐東京記者 朴亨俊 balgun@donga.com,. 日本政府上個月4日給半導體和顯示器等3種產品的出口設限，34天後首次允許出口韓國。日本政府同時明確表示，除此前出口受限的3個品種外，還會增加個別許可對象品種。這可以解釋為，日本一方面積攢出口限制並非政治報復而是與戰略物資相關的純粹安保措施的名分，同時以軟硬兼施的戰略掌握韓日關系主導權。日本經濟產業省8日表示，前一天批準了向韓國出口極紫外線（EUV）用的光刻膠（感光液）。據悉，該案件是由接受三星電子訂單的日本JSR或新愛茨化學公司（音譯）提出審查申請的。經濟產業相世耕弘成在記者會上表示：“這表明（出口限制）不是禁運措施，而是允許正當交易。" 日本表示，目前除了限制出口的3種商品之外，個別許可的品種可能會增加，並正式確認了追加制裁的可能性。世耕弘成表示：“如果出現3種商品以外的不恰當事例，將追加到個別許可申請對象中。”他還說：“日本想討論（韓國）是否遵守（安全保障相關）國際協議，並同相關國家聯系，討論（韓國的）出口物資管理水平。”《產經新聞》報道稱，“美國等國也（對相關戰略物資）持有問題意識”，將擴大限制品種。

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