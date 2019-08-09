日本民眾分享“‘迷你’少女像”運動在蔓延. August. 09, 2019 07:40. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. “看著‘和平少女像’，日本軍慰安婦受害者們‘我依然沒有失去本心’”的感受，讓我們想到了老奶奶們的心。” 日本最大的國際藝術節“愛知雙年展2019”4日停止展出“和平少女像”後，日本市民在社交媒體上共享拍攝“迷你”少女像的照片的運動再次受到關註。 日本市民團體“韓國合並100年（東海）行動”從今年3月份開始“‘迷你’和平少女像擴散活動’。該活動是市民們與長寬各13厘米、高9厘米的手掌大小的少女像一起拍攝日常生活的照片後上傳到社交媒體上的活動。該“迷你”少女像也是制作中斷展覽的“和平少女像”的金瑞景、金雲成作家的作品，雖然大小不同，但看起來完全一樣。 舉辦這一活動的目的，是希望更多一點日本人接觸“和平少女像”並對慰安婦受害老奶奶們的故事產生共鳴。東海行動是只向願意參加行動、希望得到作家制作的“迷你”少女像收取費用，並向他們提供少女像。截至目前，上傳到活動社交媒體網站的相關照片達120多張。 活動參加者們在社交媒體上上傳了與家人去美國旅行、名古屋公園、大學教室等“迷你”少女像同行的自己的日常生活。在櫻花節期間，還出現了在尹奉吉義士被關押的金澤監獄前拍攝的照片。 市民們與“迷你”少女像一起生活，傳達著“戰爭和暴力的悲劇不能重演”的信息。一位日本市民說：“當時正在家附近清除啞彈。雖然戰爭已經結束了70多年，但戰爭的創傷卻無處不在。日軍對慰安婦受害老奶奶們犯下的罪行進行道歉和賠償的日子，什麽時候才能到來？”

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