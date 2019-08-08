日本的長期戰策略：抓住經濟報復的繩索，保留進壹步勒緊的可能. August. 08, 2019 09:18. . 日本經濟產業省在官報上正式刊登了將韓國排除在“白色清單（出口程序簡化對象國）”之外的《出口貿易管理令修訂案》。這是本月2日日本內閣公布國務會議通過的修訂案，將從本月28日開始生效。 日本同時公布了出口限制實施細則的“壹攬子許可實施要領”，除氟聚酰亞胺、抗蝕劑、高純度氟化氫等現有商品外，沒有另外增加需要獲得個別批準的項目。在1100多個戰略物資品種中，究竟還會有多少個被指定為個別許可品種，壹直是人們關註的焦點，但是沒有被追加也是值得肯定的事情。但是，目前尚不能因此就認為日本已經放寬或保留了經濟報復。 日本在出口對象國分類的四個等級中，將韓國下調至B等級，為今後只要下定決心就很容易追加個別許可品種鋪平了道路。這似乎是想維持隨時可以勒緊韁繩的狀態。對於將韓國排除在“白色清單”之外的措施，日本官房長官菅義偉昨天表示：“這不是經濟報復或對抗措施。”雖然可以理解為不希望繼續擴大戰爭，但將韓國排除在“白色清單”之外，已經使韓國經濟陷入巨大混亂之中，聲稱“不是想影響韓日關系”，無異於想用只手遮天。僅從日本政府的這種態度來看，不知何時又會以什麽事件為契機，追加指定對韓國造成打擊的品種作為個別許可對象。 韓國政府也將於8日通過相關部門長官會議，確定將日本從現在29個國家的出口管制優惠國家集團即“甲”類地區降級為新設的“丁”類地區的方案，然後予以宣布。出口審查時間會延長，許可方式和申請材料會更嚴格，這是最起碼的對應措施。但是，由於依賴韓國的日本進口商品不多，所以實際影響力有限。 日本在降低韓國出口管理對象等級的同時，沒有追加指定個別許可品種，這表明日本意圖在自己掌握刀把的情況下，長期維持出口限制局面。韓國也應該把眼光放長遠，加緊努力替代日本零部件的國產化，同時立即尋找解決進口源多元化等問題、減少企業眼下不便的方案。

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