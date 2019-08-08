行動主義藝術家的檸檬燈泡. August. 08, 2019 09:18. . 黃色燈泡插在檸檬裏。這會不會是好奇心重的小孩子開的玩笑呢？但是，這是20世紀德國美術巨匠約瑟夫•博伊斯的作品。甚至這是他晚年創作的最重要的作品之壹。巨匠為什麽把黃色燈泡的燈頭插在檸檬而不是插座上？ 原因只有壹個，就是為了獲得發出黃色燈光的能量。看似荒唐的想法，但博伊斯通過該作品提出了有關現代文明生態學協調的問題。他相信，這種電池意味著藝術與自然、科學的融合，這樣獲得的新能量可以創造更好的社會。1985年，博伊斯生產了超過200個檸檬電池。當時，他因肺部疾病正在意大利南部地中海卡普裏島療養。燈泡的亮黃色象征著在卡普裏島看到的充滿活力的環境和地中海的陽光。 雖然病得要死，但他還是迫切希望有壹個像黃檸檬燈泡壹樣強烈、充滿溫暖能量的光明世界。在隨作品而來的指示事項中，寫著“每1000小時更換壹次電池”，但由於燈泡是絕對無法打開的，所以自然也不可能出現更換電池的事情。這包含著他的“珍惜、使用、永久循環來自自然的能源”的信息。此外，作品還全面反映了作者壹生所關心的能源、溫暖、治愈以及對環境的關註。他曾作為德國第壹個環境政黨“綠黨”的創立發起人，深入參與過環境運動，是追求藝術與生活壹致的積極行動主義藝術家。 主張“每個人都是藝術家”的博伊斯拒絕像檸檬燈泡壹樣固定的藝術概念，制作了無數挑戰藝術與日常生活、自然與文化的界限的作品。他自稱巫師，希望通過美術治愈個人和社會的創傷，創造更好的世界，但作家本人卻未能恢復能量，在制作卡普裏電池壹年後去世，享年64歲。 美術評論家

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