無法抵擋韓流的魅力訪問韓國的法國韓流粉. August. 08, 2019 09:17. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “包袱(皮兒)！”6日，法國學生用韓語清晰地呼喊的聲音在首爾鐘路區韓國觀光公社“K-Style Hub”響起。李孝在(音)時裝設計師打開淡粉紅色的包袱，問道“這個叫什麽？”。90名來自法國的高中生和大學生看到這位設計師把紅色、淡綠色、紫色等多種顏色和大小的包袱做成發帶、包、帽子、披肩並穿戴上後，不禁連連贊嘆。現場不時響起熱烈的掌聲。 他們將對韓國進行為期20天的訪問，在韓國觀光公社當天安排的包袱講課、品嘗韓餐、穿韓服、旁聽歌謠節目完成後，其余時間將自由旅行。觀光公社在法國招募了希望體驗韓流的有意向者，他們分別準備了旅行費用來到韓國。不僅有南特、艾克斯普羅旺斯等法國各地的學生，還有來自法屬波利尼西亞的泰蒂島、非洲東南海域的留尼汪島的學生。他們用筷子夾雜菜，烤肉吃，把盛有食物的碗碟清空。 18歲的大學生奧佩萊•康柏(音)為了籌集旅行經費，積攢了4年的零花錢，還分別做了6個月左右的小學生保姆和麥當勞兼職。他說：“在網上接觸韓國電視劇、飲食，被與法國不同的風景和文化所吸引。我實現了來到韓國的夢想，因此將參觀景福宮、昌慶宮等首爾宮殿，並一定要去釜山、束草等地。”在大學裏聽過韓語課的他補充說：“想一邊旅行一邊多使用韓語，仔細觀察韓國人的日常生活。” 和媽媽、哥哥一起來的大學生伊萬(21歲)戴著貝雷帽一樣的紫色包袱，笑得合不攏嘴。她說：“我是聽著韓國流行音樂，看著韓國電視劇長大的，所以對韓國的關註越來越大。東大門市場、戰爭紀念館、仁川、雪嶽山等想去的地方真的很多。” 當天，他們身穿韓服，用扇子降溫，並遊覽了清溪川。去年來到韓國的法國人達10萬多人，年均增長5.6%。觀光公社方面介紹說，法國人的滯留時間也相對較長，通常在10天以上。觀光公社韓流觀光組組長金永熙(音)表示：“法國是歐洲國家中韓流影響較強的地區，因此招集了希望體驗韓國文化的有意向者。將積極開發韓流體驗商品，讓其他外國人也來韓國長期停留。”

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