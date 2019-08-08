孫興慜在歐洲賽場攻入116球，超越車範根進入倒計時. August. 08, 2019 09:17. by 李元洪 bluesky@donga.com. 現在是起飛的瞬間。韓國國家足球隊的王牌選手孫興慜(27歲)正在準備書寫新的歷史。 成為英格蘭托特納姆熱刺隊核心球員的孫興慜將在10日開幕的2019~2020英格蘭足球超級聯賽(EPL)中挑戰韓國人在歐洲舞臺上的最多進球記錄。 孫興慜此前在歐洲足壇共打進116球。如果再進6球，他將超越前國家代表隊主教練車範根保持的韓國人在歐洲舞臺上的最多進球記錄(121球)。考慮到過去3個賽季孫興慜平均攻入19球，打破記錄應該不成問題。只是達成的速度令人關註。 孫興慜因上賽季末段受到的紅牌處罰，將缺席新賽季前兩場比賽。孫興慜本賽季首次出戰英超聯賽，預計將是26日托特納姆熱刺隊的第三場聯賽與紐卡斯爾隊的比賽。 如果孫興慜和紐卡斯爾聯隊的奇誠庸一起參賽，將展開韓國人的英超聯賽德比大對決。 預計，孫興慜本賽季將繼續在球隊前鋒哈裏•凱恩的身後撐腰，展開二線邊路進攻，或與凱恩輪流擔任突前前鋒。熱刺隊主教練毛裏西奧•波切蒂諾在英超聯賽即將開幕之際，在最近舉行的2019國際冠軍杯(ICC)上，頻繁地讓孫興慜和凱恩替換上場。孫興慜在上個賽季凱恩因傷缺陣時也曾作為球隊的單前鋒出場。 孫興慜在上賽季歐洲冠軍聯賽的舞臺上帶領球隊擊敗勁旅曼城隊，進入了4強。與過去相比，他在隊內的地位有所提高。因此，他將會賦予更大的作用和機會。期待他能展現出比上賽季更加出色的表現。 在英超聯賽中，本賽季擁有超豪華陣容的曼徹斯特城隊(曼城)有望繼續保持強勢。曼城在曼徹斯特聯隊(曼聯)之後時隔11年將挑戰聯賽3連冠。為組建現在的陣容已花費1萬億韓元以上的曼城隊，今年又以約929億韓元的高二轉會費引進了西甲馬德裏競技隊的中場球員羅德裏，加強了中場力量。英國廣播公司(BBC)預測，本賽季曼城隊將排名第一，利物浦第二，熱刺第三。 法國足球甲級聯賽也將於10日開幕。孫興慜的國家隊搭檔黃義助將在波爾多隊擔任前鋒。他能否延續去年在日本J聯賽大阪鋼巴參加的34場比賽中攻入21球的“破壞力”，備受關註。波爾多隊將於11日與昂熱隊進行聯賽首輪比賽。 8月17日，西甲和德甲將同時揭幕。在西甲聯賽中，球王梅西所在的巴塞羅那隊挑戰聯賽三連冠，而“Shootdori”李康仁(18歲•瓦倫西亞)的表現備受關註。對於李康仁來說，獲得穩定的出場機會的同時，積累在成人賽場上的經驗是非常重要的。此外，白昇浩(赫羅納隊)的表現也值得期待。在德甲，在弗賴堡隊同吃一鍋飯的權昶勛和鄭優營的表現也備受關註。 在24日開幕的意大利甲級聯賽中，李昇祐(維羅納隊)能否占據一個主力位置，備受關註。

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