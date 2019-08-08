“如果中國不買美國農產品，將成為重大打擊”……美國農民抗議成為貿易戰變數. August. 08, 2019 09:18. by 朴湧 parky@donga.com. 最近，美國養豬戶對“中國特需”充滿了期待。因為有預測稱，世界最大的豬肉消費國中國養豬的頭數因非洲豬瘟，今年底將減少到壹半。然而，愈演愈烈的中美貿易戰，甚至打消了美國養豬戶的最後壹絲希望。 針對美國總統特朗普的關稅報復，中國政府6日宣布停止進口美國農產品，並威脅要追加征收關稅。美國豬肉向中國出口之路也變得迷茫起來。據《華爾街日報》報道，全美豬肉工業者協會（NPPC）憤憤不平地說：“我們在中國市場上獲得了前所未有的銷售機會，但由於拖延壹年多的貿易糾紛，我們無法利用它。” 美國國內對中國“農產品市場武器化”的擔憂也在加劇。美國農民團體聯合會主席齊皮•杜瓦爾對路透社說，“中國停止購買美國農產品，是對美國農戶和牧場主的‘嚴重打擊’。” 中國是美國農產品的第四大市場，僅次於墨西哥、加拿大和日本。美國農戶因中國的報復關稅，正遭受價格下跌及收入減少的折磨。據美國農業部統計，去年美國對華農產品出口額為91.5億美元，比前壹年（194.8億美元）下降53%。據密蘇裏大學統計，2017年9月至2018年5月，美國對華大豆出口總量為2770萬噸，而2018年9月至2019年5月僅為700萬噸，下降了70%以上。 世界大豆價格自去年7月美中兩國爆發貿易戰爭後下跌了9%。大豆種植戶轉向玉米種植後，出現了玉米價格回落的“連鎖效應”。《華爾街日報》報道稱，今年上半年（1月至6月）中國對美國農產品的進口額與去年同期相比減少了20%。 眾所周知，特朗普的政治地盤是以農業為主的美國中西部。在共和黨的“大手筆”贊助者中，大多數也是大規模的企業農民。中國的意圖也正在於此。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，美國農民收入從2013年的1234億美元降至去年的630億美元，減少了49%。投資咨詢公司薩法納德的首席投資官約翰•勒特裏奇在參加CNBC節目時表示：“農業是中國為提高貿易戰爭賭註選擇的武器。” 對於明年11月挑戰連任的特朗普來說，農民選民是絕對不能錯過的王牌。白宮5月份也發表了160億美元的農家支援政策。特朗普6日（當地時間）在推特上發文說：“偉大的美國農民知道，中國不會傷到他們。總統（我）也會和他們在壹起，做其他總統沒能做的事情。如果有必要，明年也會重新做（支援農戶）。”

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