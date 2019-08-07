擴大為匯率戰爭的美中貿易戰. August. 07, 2019 07:36. . 美國財政部5日突然指認中國為匯率操縱國。美國政府主張，控制外匯市場的中國政府為了減少貿易赤字，采取了強制人民幣匯率上升的措施。美國宣布追加上調關稅後，中國立即下調人民幣對美元的匯率，結果人民幣匯率突破了1美元兌7.1元人民幣的水平。對此，美國認為中國1美元兌換7元人民幣以上（破七）是故意操控的，打出了匯率操縱國這張牌。此舉進壹步加大了匯率戰爭使世界經濟陷入更大的混亂之中的危險。 美國指認匯率操縱國是根據1988年制定的《綜合貿易法》，這是25年來首次采取的措施。根據該法律，美國將在今後1年內與中國展開人民幣升值磋商，如果磋商不能達成壹致，美國可以不分青紅皂白地進行經濟報復。預計美國將采取限制美國企業對華投資、限制中國企業參與美國采購市場、通過國際貨幣基金組織施壓人民幣升值等措施。 匯率戰與對特定商品征收進口關稅不同，它是對貨幣本身的控制，直接關系到商品、服務等兩國所有經濟活動，具有與關稅無法比擬的破壞力。特朗普政府上臺後引發的美中貿易糾紛從關稅戰升級為匯率戰的同時，通過談判解決矛盾實際上已經成為泡影，這可以看作是確認世界貿易保護主義今後將長期化的措施。 世界經濟大國排名第壹、第二位的美中之間的矛盾及貿易保護主義的強化，對於靠出口生存的韓國經濟來說將是致命的打擊。韓國的進出口占國內生產總值（GDP）的比重為70%（以2017年為準，出口38%，進口31%）。與美國的20%、中國33%、日本30%相比，可知世界貿易的萎縮對韓國經濟的打擊非常大。 由於中國被指認為匯率操縱國，亞洲地區股市連續兩天下跌。韓國也繼前壹天之後再次暴跌，盤中壹度跌破1900點，匯率也上漲了1美元兌1220韓元。與被視為安全資產的美元相比，韓元價值有所下降。 雖然美國不大可能立即將韓國指認為匯率操縱國，但應該註意的是，此前韓元匯率壹直表現出支持人民幣的傾向。因為與中國的貿易交易量很大，所以這是理所當然的結果，但在美國看來可能有所不同。韓國外匯當局6日也對市場過度支持人民幣表示了擔憂。當局有必要通過適當的介入，暫時將韓元匯率與人民幣區別開來。今後，在密切關註和監測匯率變化的同時，如果出現劇烈波動，只能采取市場幹預措施。圍繞韓國經濟的環境越來越嚴酷。

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