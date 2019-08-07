10個先令留下的傷口. August. 07, 2019 07:36. . 少年決定用生日當天從母親那裏得到的10個先令請朋友們吃壹頓。他和三個最要好的朋友壹起走進咖啡館，點了冰淇淋和巧克力餅幹，開始吃。對朋友們表示這樣的好意，感覺自己好像成了王子。但這種心情並沒有持續很久。衣衫襤褸的孩子們在窗外用羨慕的眼光看著他們。那些孩子是有色人種，而少年和他的朋友都是白人。 那件事讓少年想起了另外壹件事情。壹個叫艾迪的有色人種孩子，曾在他家洗碗和打掃衛生。艾迪的母親為此每月收到10個先令的匯款。他每次過生日都會收到10個先令，而艾迪因為10個先令要和母親分居兩處。也許是生活太苦了，艾迪在兩個月後的某個晚上逃走了。直到早晨，這壹事情才被發現。警察將躲在草叢裏的孩子抓獲帶走。但是，懲罰艾迪的不是警察或少年的父母，而是寄宿在那所房子裏的英國人。英國人說，艾迪毀了自己的星期六早餐，應該懲罰他。少年偷偷看著那個曾經教他騎自行車、並和他在草地上摔跤壹起玩耍的同齡人艾迪被皮鞭抽打小腿。 雖然要長大還很遙遠，但世界在少年看來也是不公平的。羨慕地看著白人孩子們吃冰淇淋和餅幹的有色人種的孩子們，被無情的鞭子抽得血淚橫流的艾迪。交織在10個先令裏的兩件軼事已經表明，世界並不正義。這是巨大的傷口。少年後來成為小說家，深究這壹傷處的意義。《等待野蠻人》、《邁克爾•K.的生活和時代》、《鐵的時代》、《墜落》，這些偉大的小說就誕生在那裏。2003年獲得諾貝爾文學獎的南非小說家J•M•庫切就是那個男孩。

한국어