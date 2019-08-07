8000萬英鎊！第三級聯賽出身的足壇最貴後衛哈裏-馬奎爾. August. 07, 2019 07:34. by 李元洪 bluesky@donga.com. 曾經效力過第三級聯賽的球員成為了世界足壇歷史上最昂貴的後衛。 5日(當地時間)，英格蘭足球超級聯賽(EPL)曼徹斯特聯隊(曼聯)從萊斯特城俱樂部引進了中後衛哈裏•馬奎爾(26歲•照片)。英國媒體報道說，馬奎爾的轉會費為8000萬英鎊(約1180億韓元)。這是後衛轉會費中最高的一筆。這超過了去年1月範迪克(28歲)從南安普敦轉會到利物浦時創下的7500萬英鎊(約1107億韓元)的紀錄。 身高194厘米、體重99公斤，體格龐大的馬奎爾充滿力量。他利用身高優勢處理空中球的能力很強。在2018年俄羅斯世界杯上代表英格蘭出戰的他在空中球競爭中取得了78.1%的勝率。雖然速度有些慢，但他的帶球技術很好。馬奎爾作為當時時隔28年再次帶領英格蘭隊闖入世界杯四強的功臣，給人留下了深刻的印象。 2011年4月，馬奎爾在家鄉球隊英格蘭謝菲爾德聯隊出道，但當年球隊降入到了英甲(第3級聯賽)。到租借到赫爾城的2014年夏天為止，他主要在第三級聯賽效力。這一點反而成為了成長的契機。英國足球專業媒體《Planet Football》表示，“馬奎爾從10多歲開始就早早地占據了主力位置，在英甲比賽中出場次數超過100次。與其他很少有機會參賽的年輕球員相比，他在經驗上領先。”在效力經常在英超和英冠聯賽(第二級聯賽)中摸爬滾打的赫爾城隊時期逐漸顯示出潛力的他，於2017年以1700萬英鎊(約251億韓元)轉會到了英超萊斯特城隊。 據悉，他是一位沈著、善於傾聽周圍人意見的球員。 曼聯主帥奧勒-居納爾•索爾斯克亞對馬奎爾的到來表示歡迎，他說：“馬奎爾是最佳的中後衛，他的性格也很好。”馬奎爾通過曼聯隊官網表示，“我會變得謙遜。同時會為球隊奪冠而傾盡全力。” 上賽季排名下滑至第六位後，曼聯希望重塑豪門形象，通過引進馬奎爾，球隊補強了此前的弱點防守。如果能留住目前受到皇家馬德裏隊(西班牙)和尤文圖斯隊(意大利)誘惑的中場球員保羅•博格巴，曼聯隊很有希望奪冠。英超聯賽將於本周末的10日拉開帷幕。

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