俄羅斯：“美國的中程導彈部署國是核攻擊目標”. August. 07, 2019 07:34. by 常駐巴黎記者 金允種、常駐北京記者 尹完準 zozo@donga.com,. 美國在廢除與俄羅斯簽訂的《中導條約》後不久表示，將在同盟國部署中程導彈，俄羅斯和中國則進行事先警告，預告將進行強烈的軍事報復。 俄羅斯議會外交委員會主席康斯坦丁•科薩切夫5日（當地時間）在接受塔斯社采訪時說：“部署美國中程導彈的國家是我們潛在的核攻擊目標。”他聲稱：“答應美國部署導彈要求的行動本身，就等於就成為俄羅斯潛在核目標達成了協議”，“我們可以用幾分鐘的飛行時間打擊部署導彈的美國的盟國。” 美國和俄羅斯1987年簽署的《中導條約》2日被廢除後，美國國防部長馬克•埃斯珀3日表示，“（美國）想在亞洲地區部署中程導彈”，暗示有可能在韓國和日本等地部署導彈。俄羅斯於是針鋒相對地發出了警告。據路透社報道，俄羅斯總統普京同壹天表示：“如果美國開發《中導條約》中禁止的中程、短程導彈，俄羅斯也將同樣開發禁止導彈。” 中國的壓力也越來越大。中國外交部6日提及韓國等美國的盟國時威脅稱：“如果將美國的中程導彈部署在中國門前，中國不會坐視不管，將采取對抗（反擊）措施。” 中國外交部軍控司司長傅聰在當天的吹風會上敦促稱：“（中國的）周邊國家應該慎重行事，不要允許在他們的領土內部署美國的中程導彈。”他特別提到韓國、日本和澳大利亞，並警告說：“部署中程導彈將不會有利於這些國家的國家安全利益。” 中國的這種威脅也暗示著對韓國進行“第二次薩德報復”。傅聰沒有具體說明對抗措施，但表示，“壹切都在談判桌上”，暗示可能采取壹切軍事和經濟報復措施。此前的5日下午，中國外交部發言人華春瑩也威脅稱：“中國絕不會坐視國家利益受損。” 隨著俄羅斯和中國可能采取軍事應對措施，人們越來越擔心亞洲地區內的軍備競賽和新冷戰是否會全面爆發。據英國廣播公司等主要外國媒體報道，隨著象征冷戰解體的《中導條約》被廢除，軍備競賽正在加速。

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