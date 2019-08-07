出口低迷…上半年經常項目收支順差創7年來新低. August. 07, 2019 07:35. by 李建赫 gun@donga.com. 今年上半年(1~6月)韓國的經常項目收支順差(盈余)降至7年來的最低水平。主要出口產品半導體景氣低迷，再加上美中貿易戰爭導致世界貿易量減少等，導致商品出口全面減少。 據韓國銀行6日公布的“國際收支”顯示，6月份經常收支暫時統計為順差63.8億美元。像這樣的經常收支順差額比去年6月減少了10.8億美元(14.5%)。 這是因為，出口加上進口的商品收支順差從去年6月的95.4億美元減少到了今年的62.7億美元。出口下降15.9%，而進口下降11.8%，出口降幅大於進口。出口同比連續7個月下降。韓國銀行分析稱：“美中貿易紛爭長期化，主要出口產品半導體及石油產品單價下降，對華出口低迷也產生了影響。” 上半年經常收支累計順差額為217.7億美元。與去年同期相比(289億美元)減少了24.7%。以半年為基準，這是自歐洲發生財政危機的2012年上半年(96.5億美元)以後7年來的最低值。因為出口減少，商品收支順差規模只有370.6億美元，這是自2013年上半年以來的最低值。特別是上半年累計出口金額同比減少9.8%，時隔2年半首次回到了減少趨勢。 韓國銀行通過上月發表的經濟展望預測表示，上半年和下半年的經常收支順差分別為215億美元和375億美元，今年總計預計為590億美元。有分析稱，考慮到上半年順差金額小幅高於預測值，而且通常下半年出口會更加集中，所以實現這一目標的可能性很大。但也有人預測說，美中貿易戰爭正在深化，美國當地時間5日將中國指定為匯率操縱國等，世界貿易環境惡化，或將很難實現目標。 上半年服務收支逆差為123.5億美元，是2016年下半年以後逆差額最少的一次。中國人和日本人入境人數與去年同期相比分別增長29%和27%，旅遊收支有所改善。韓國銀行表示：“隨著國內出境人數及旅遊消費的放緩，旅遊收支逆差減少是主要原因。但韓日經濟矛盾會以何種方式產生影響，很難預測。”

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