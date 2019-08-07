韓國伸出“和平經濟”之手，朝鮮以發射導彈相回應. August. 07, 2019 07:35. by 韓基渽 record@donga.com. 在文在寅總統強調以韓朝間“經濟和平”來克服日本的出口報復危機的第二天即6日，朝鮮發射了導彈，並對韓美進行指責。朝鮮壹方面猛烈抨擊前壹天開始的韓美聯合軍演，另壹方面又威脅韓國“不要做挨揍的事”。 據韓國軍方透露，當天上午5時24分和5時36分，朝鮮在黃海南道水果郡壹帶發射了兩枚疑似短程彈道導彈的發射體。發射體橫穿朝鮮內陸，頂點高度為37千米，最高速度達到音速的6.9倍以上，在飛行450多公裏後墜落在東部海域。從可以對韓半島全境進行突襲打擊的400公裏以上射程來看，相比新型火箭炮，更像是“朝鮮版伊斯坎德爾”的“KN-23”導彈。自上個月25日發射起算起，朝鮮在13天裏進行了4次發射挑釁。 朝鮮當天在第二次發射導彈後僅43分鐘就發表外務省發言人談話稱：“盡管我們多次發出警告，但美國和南朝鮮（韓國）當局最終還是展開了針對我們的聯合軍事演習”，“只要軍事敵對行為仍在繼續，對話就會越來越失去動力。”發言人接著說：“在戰爭模擬版展開的時候，無法期待建設性的對話”，“沒有必要進行沒有收獲的對話。”這可以解釋為，朝鮮是在明確表示，在持續到20日的韓美聯合軍演期間，不會進行朝美工作磋商，同時再次強調把恢復磋商和中斷韓美聯合軍演聯系起來。

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