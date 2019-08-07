德國白雪公主主題博物館. August. 07, 2019 07:35. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 有誰會認為讓自己在小時候就陷入愛情幻想的“白雪公主(Snow White)”是真實存在的人物？ 有主張認為，雖然看起來有些荒唐，但很有可能是事實。最近發現了被推定為是白雪公主故事的主題的18世紀貴族女性的墓碑。據英國BBC廣播公司報道，該墓碑在位於德國南部班貝格的狄奧塞桑博物館(音)展出。 在德國一處民宅發現的該墓碑的主人公是德國貴族女性瑪麗亞•索菲亞•馮•埃塔爾。《白雪公主和七個小矮人》是德國兄弟作家“格林兄弟”聽歐洲民間故事，於1812年創作成童話的故事。1937年，迪斯尼將其制作成動畫片，成為世人最喜歡的故事。 索菲亞和白雪公主有很多共同點。索菲婭1729年6月15日出生於德國巴伐利亞州洛爾(Lohr am Main)。她的父母是菲利普•克裏斯托夫•馮•埃塔爾王子和他的妻子馮•貝滕多夫。 索菲亞是貴族，她在班貝格以西約100公裏的洛爾的一個城堡裏度過了童年的幸福時光。但是她也遭遇了“與白雪公主類似的”不幸。親生母親在索菲亞10多歲時死亡後，父親與克勞迪婭•伊麗莎白•瑪麗亞•馮•貝寧根伯爵夫人結婚。於是她有了新媽媽。據悉，貝寧根伯爵夫人恨自己的繼女索菲婭，對她百般折磨。 據說，索菲亞居住的城堡上懸掛著類似《白雪公主》中出現的“會說話的鏡子”的大鏡子。索菲亞生長的洛爾地區以生產玻璃制品而聞名。索菲亞家族也擁有鏡子工廠。城堡附近有礦山，這裏隧道狹小，只有個子極矮的礦工才能靠近。礦工們也像“七小矮人”一樣戴著亮色頭巾。 看童話我們知道，白雪公主在山裏遇到了一群要殺死自己的歹徒。索菲亞生長的洛爾地區一帶的森林經常也有強盜出沒。這裏也有很多有毒的植物。有分析認為，這些植物是“有毒蘋果”的母體。 如果說索菲婭與白雪公主有什麼不同之處，那就是她沒能實現遇見帥氣王子的“快樂結局”。索菲婭最終被繼母趕到英國，並在英國度過了自己的余生。由於意外事故，她連眼睛都瞎了，直到1796年去世。後來，她的遺體被安置在一個教堂裏，但這裏被拆除後，墓碑消失了。 在那種情況下，最近有人在班貝格一處人家附近發現了她的墓碑。報道說，屋主一看墓碑，上面寫著“瑪麗亞•索菲亞•馮•埃塔爾”。由此，當地居民向博物館捐贈了這些物品。狄奧塞桑博物館所長霍爾格•坎肯斯解釋說：“童話當然有虛構的因素，但白雪公主的原型確實與索菲亞存在很多相似的跡象。”

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