訪日遊客銳減，日地方自治團體向韓國航空公司“哭訴”. August. 07, 2019 07:35. by 池民九記者 warum@donga.com. 為抗議日本限制出口的措施，韓國國內拒絕赴日旅遊的運動不斷擴散，導致赴日遊客減少，面對這一情況，日本地方自治團體近日接連訪問韓國，希望相關航空公司能維持赴日航線和航班。 6日，據航空業界透露，日本3個地方自治團體的相關人士於上月末訪問韓國，並拜訪了韓國廉價航空公司(LCC)首爾航空和國內主要旅行社，會見了公司高層等。訪問韓國的日本地方自治團體包括香川縣高松市、鳥取縣米子市、富山縣等，都是首爾航空的通航地。據悉，地方自治團體負責人要求首爾航空維持航線並加強相關合作。首爾航空相關人士說：“雖然與投入航線地區地方自治團體相關人士的交流是定期進行的，但考慮到韓日關系惡化的情況，此次雙方對相互合作方案進行了更深入的討論。日本方面非常擔心遊客劇減的可能性。”首爾航空17條航線中，有12條飛往日本地區，銷售額一半以上發生在日本航線上。 據悉，不僅是首爾航空，濟州航空和易斯達航空等廉價航空公司也於上月與日本地方自治團體負責人進行了洽談。 據仁川機場公社統計，周末的2日至4日，通過仁川國際機場前往日本的旅客總數為10.7726萬人，與去年同期相比減少了1.1063萬人。 由於飛往日本的旅客減少趨勢不妙，國內航空公司正在縮減航線。德威航空公司決定中斷務安∼大分、大邱∼熊本、釜山∼佐賀等航線的運營，易斯達航空公司也將於下月停止釜山∼劄幌/大阪航線的運營。大韓航空和韓亞航空也計劃以變更投入日本航線的機型的方式進行應對。

한국어