美中貿易戰席卷金融市場……陷入雙重困境的韓國經濟. August. 06, 2019 07:44. . 由於擔心美國和中國的貿易戰再次爆發，包括韓國在內的亞洲金融市場出現了動蕩。韓國kospi指數昨天下跌了2.56%，kosdaq指數暴跌7.46%，跌破了600點大關。美中貿易紛爭加上日本經濟挑釁，韓元兌美元的匯率時隔3年5個月創下最高值等，未能避免弱勢局面。 不僅是韓國，中國、日本、臺灣等地的亞洲金融市場都出現了動蕩。日本日經225指數下跌1.74%，中國、臺灣、香港等地的股市也全部暴跌。外匯市場的變動幅度也很大。人民幣兌美元11年來首次突破市場心理支撐線7元比1美元，日元則大幅升值。由於經濟不穩定，原材料價格急劇下降，但被認為是安全資產的黃金、美元、日元等的價格卻暴漲。 最大的原因是，壹度處於平穩狀態的中美貿易爭端再次被澆油。美國總統特朗普本月1日宣布，將從下月開始對價值3000億美元的中國輸美產品加征10%的關稅，中國則將責任歸咎於美國，並預告將予以報復。如果實行10%的關稅，實際上進口到美國的大部分中國產品的關稅都會上漲。美國的紐約股市也在那之後下跌，在太平洋彼岸的亞洲市場掀起了更大的旋風。 由美國主導，引領中國、歐洲、日本等多個國家發展的自由貿易體系，因特朗普政府的“美國優先主義”而受到威脅。強國之間的經濟、技術、外交安保等霸權鬥爭，使世界貿易秩序的模式正在發生變化，經濟的不確定性也在逐漸增大。 貿易依賴度高的韓國必然會受到世界經濟及貿易版圖的影響。隨著中美貿易爭端的長期化和起伏加劇，世界貿易就會萎縮，經濟就會動搖。盡管美國目前經濟形勢良好，但美國仍然降息，而且最近中國人民幣的貶值也較為明顯，兩個大國之間的匯率戰也令人擔憂。在警惕金融市場混亂的同時，應通過穩定運用經濟政策和加強產業競爭力等措施，應對國內外危機狀況。

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