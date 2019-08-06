李舜臣、元均、崔明吉. August. 06, 2019 07:44. by 金聖京記者 tjdrud0306@donga.com. 在漆川梁海戰中，元均的朝鮮水軍全軍覆沒。直到今天，只要壹聽到元均這個名字，很多人都會感到憤怒。分析這場戰鬥，元均的戰術不無失誤。不，他的盲目指揮近乎無能，完全卷入了倭軍的節奏和戰術之中，被他們玩弄於手掌中。但是，要為這場敗仗負責的人，然而並沒有為此承擔責任的人更多。首先是當時的業余戰術家們、便乘輿論的政治人士、官僚們。這壹事件的起因是門外漢的二分法：“陸軍是倭軍強，水軍則是我們強。”因此有人開始煽動說，如果水軍出去攻陷釜山浦，戰爭就會結束。 李舜臣和他的艦隊毫不動搖。戰術的首要原則是在我有利的地方戰鬥。因此，我不能保證我在這裏獲勝，就壹定能在那裏勝利。李舜臣忠實於這壹原則，主張不能攻擊釜山港。雖然創造朝鮮水軍傳說的人是李舜臣，但煽動家們開始指責說：“可以勝利，馬上就能結束戰爭，但他就是不願意行動。”宣祖也加入這壹論調，李舜臣被解職，悲劇開始了。元均戰死，但靠嘴巴戰鬥的人們連悔過書都沒有留下。 歷史會可怕得重演。越是簡單明了的錯誤，越是可怕的重復。40年後的南漢山城。隨著清軍圍城的壓力越來越大，朝鮮陷入了山城淪陷或不得不投降的境地。於是，壹些官員開始主張，導致這壹切的人就是崔明吉，應該把他殺掉。崔明吉犯了什麽罪？其罪名是主張與清國和親，阻止軍事行動，誇大敵方戰力，降低軍事士氣。也就是說，如果以更加團結、更強的精神力去戰鬥，就能擊敗清軍，但崔明吉主張講和，結果搞砸了。歷史還會重演。我安慰自己，多虧了這些，我才能以歷史學家的身份生活下去。

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