安秉勛獲PGA溫德姆錦標賽第三名. August. 06, 2019 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在15號洞(5桿)，安秉勛(28歲•照片)的開球進入了球道右側樹林。宣布“Unplayable((高爾夫球中不能打的球)”的安秉勛被罰1桿拋球。結果，第4桿才將球送上果嶺，但10米多遠的保帕推桿失敗，遺憾吞下柏忌。從第一輪開始的安秉勛的“無柏忌行進”在第69洞被終結。 前三輪一直保持領先(包括並列領先)，在第四輪以一桿之差落後J T•波士頓(美國)的情況下出現的這個失誤，無疑是致命的。安秉勛在16號洞(3桿)擊出小鳥球，將差距再次縮小至1桿，但在18號洞(4桿)再次因開球失誤吞下柏忌，最終未能追上。 5日，安秉勛在美國北卡羅來納州格林斯伯勒的莎草原野鄉村俱樂部(70桿)結束的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽溫德姆錦標賽上，以總桿低於標準桿20桿共260桿的成績名列第三。在PGA巡回賽上僅取得3次亞軍的他，試圖在本次大賽上獲得職業生涯的第一個美巡賽冠軍，但因後勁不足而未能實現。冠軍被在本次大賽中沒有犯下1個柏忌的波士頓(總桿低於標準桿22桿)獲得。波士頓成為PGA巡回賽上45年來首位實現72個洞無柏忌奪冠的球員(上一次實現該成就的是1974年的李-特維諾)。 安秉勛說：“沒想到用挖起桿打的球飛得那麽遠。運氣也沒有站在我這邊。我最遺憾的是在15號洞吞下的柏忌。”盡管如此，安秉勛還是決心重新出發，“帶著本周留下的美好回憶，以從季後賽開始重新開始的心態去打比賽。”聯邦快遞杯排名靠前的125名選手參加的季後賽第一輪比賽(北方信托錦標賽)將從8日(當地時間)開始。安秉勛目前的聯邦快遞杯排名是第第57位。

한국어