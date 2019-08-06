這個時期…日本女歌手的K-POP出道熱潮. August. 06, 2019 07:44. by 林熙允記者 imi@donga.com. 雖然韓日關系急劇僵化，但日本歌手在韓國市場的出道和活動仍在繼續。特別是女歌手們正接連發起挑戰。 日本女歌手魯安(RUANN)上月31日發行了出道單曲《BEEP BEEP》，開始了在韓國的活動。韓語和日語版本同時在兩國發行。她曾經效力於日本著名企劃公司“TOY'S FACTORY”，是一名創作歌手。此前，她通過翻唱防彈少年團、Black Pink、Twice等K-Pop偶像組合的作品聚集了人氣。 之前2月在韓國國內出道的寺本來可(YUKIKA)也在上個月發行了新曲《我喜歡你》，重新開始了活動。寺本來可作為韓日合拍的電視劇《偶像大師：KR-追逐夢想》中的劇中組合“Real Girls Project”的成員為人所熟知。在日本她曾以模特和配音演員(聲優)的身份活動。 Lovelyz女團所屬的中堅企劃公司Woollim娛樂公司將於7日公開新人女子組合“火箭重擊”。上個月末最後一名成員，日本人高橋朱裏(音)的加入成為了話題。女子組合“Honey Popcorn”也於上月在韓國市場發行了新專輯。五名成員全部都是日本人。 在歌壇，擁有日本成員的Twice和IZ*ONE在韓日兩國最近人氣飆升，這被認為是引領日本女歌手出道熱潮的原因。對席卷世界市場的K-POP十分向往的日本歌手劇增，再加上去年Mnet播出的《Produce 48》，韓日企劃公司間的交流和日本歌手的韓國行也加快了。 幫助日本歌手進軍K-POP的企劃者們預測兩國關系的余波暫時不會對大眾文化造成太大影響，但是正在密切關註情況，緊張地進行著。幫助魯安管理國內業務的聚光燈公司代表金民錫(音)表示：“從今年年初開始策劃，發行日期早就定好了，而且這是針對夏天的歌曲，所以按照計劃進行發表。魯安通過看韓國綜藝節目自學韓語，聽著韓國歌手的音樂長大，最終憑借與韓國工作人員合作的歌曲實現了夢想般的出道。希望大家關註16歲小歌手的音樂本身。” 只是宣傳和活動並不容易。寺本來可所屬經紀公司Estimate的理事李大賢(音)表示：“在推出新單曲時，由於擔心事情鬧大引起誤會，所以一直克制進行活動。寺本來可非常喜歡韓國，活動意誌也非常強烈。抱著長期活動的想法，正在尋找應對方案。”Honey Popcorn方面的一位有關負責人表示：“成員們上月初只完成了新專輯的發行推介會和粉絲見面會，然後就返回了日本。今後的活動計劃還沒有確定。” 歌手兼制作人尹鐘信5日表示，上月與日本歌手竹內美宥合作制作的音源作品延期發行。他當天在Instagram上寫道，“日本政府和右翼的妄言開始出現，事態急速惡化，月刊《尹鐘信》(月刊單曲發行節目)經過很多考慮，最終推遲了這首歌的發行，並約定在今後合適的時間發行。” 竹內美宥是日本人氣偶像組合“AKB 48”出身，出演《Produce 48》後，一直在尹鐘信帶領的企劃公司MYSTIC STORY準備出道。 網絡雜誌《Idology》的主編米秒(音)表示：“日本女性偶像有很多撒嬌和可愛的形象，與男性偶像相比，因此一直以來她們在韓國市場非常穩定。但是，很難預測抵制運動等反日情緒會發展到何種程度。我們擔心國際局勢會影響到文化層面。”

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