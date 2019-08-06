文在寅總統：“將通過南北經濟合作的和平經濟緊追日本”. August. 06, 2019 07:43. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統就日本的出口報復措施表示：“經歷此次事件後，再次確認了和平經濟的迫切性”，“日本經濟比我們更具有優勢的是經濟規模和內需市場，如果韓朝間的經濟合作能夠實現和平經濟的話，我們壹下子就能追上日本。” 文在寅5日在青瓦臺舉行的首席秘書和助理會議上表示：“日本絕對阻擋不了我國經濟的飛躍。”這是文在寅總統首次就7月1日開始的日本報復措施提出，將南北經濟合作作為解決方案。 他還說：“這將成為培養我們走向經濟強國意誌的催化劑”，“我們應該冷靜地審視自己，將此次事件作為使韓國實現新飛躍的契機。我們不僅要克服日本的貿易報復，還需要超越日本經濟的更大眼光和非常覺悟。”

한국어