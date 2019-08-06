“特朗普的種族歧視言論助長了犯罪”，槍支慘案引發特朗普的嚴重責任論. August. 06, 2019 07:44. by 常駐華盛頓記者 李正恩、常駐紐約記者 朴龙 lightee@donga.com,parky@donga.com. 接連發生的槍擊事件使美國總統特朗普受到越來越多的批評。因為有人指出，特朗普總統的種族歧視言論助長了白人優越主義者的“憎惡犯罪”。特別是，特朗普總統在3日埃爾帕索慘案發生之後，還在新澤西州的壹個高爾夫球場內的事實被曝光，受到了更大的批評。槍支問題成為明年美國大選主要爭論點的可能性也在增加。 ○俄亥俄慘案兇手也是白人男性 據美聯社等媒體報道，4日淩晨發生在美國中部俄亥俄州代頓的槍擊案，嫌疑人是24歲的白人男子康納•貝茨。警方在案發不到壹分鐘就將其擊斃，但死者多達9人（不包括嫌疑人），27人受傷。值得壹提的是，死者中還包括貝茨的妹妹梅根（22歲）。警方說，貝茨在網上訂購了槍支，作案時還攜帶了大容量備用彈夾，至少有100發子彈，他還穿戴了防彈衣、護耳具等。這表明貝茨從壹開始就想制造大量殺傷事件。 他是戴頓東南的貝爾布魯克人，2017年在戴頓的壹個社區學院學習心理學，但不久就辭職了。雖然在麥希幹飲食連鎖店“其泡裏”等工作，但沒有確切的職業。壹些媒體認為，他的犯罪動機可能是與妹妹的矛盾在起作用。但確切的作案動機尚未查明。 ○爆發的特朗普責任論 3日發生在南部得克薩斯州埃爾帕索沃爾瑪的槍擊事件截至目前已造成20人死亡、26人受傷。特別是，隨著嫌疑人——21歲的白人男性帕特裏克•克魯西爾斯以西班牙裔移民為目標的證據不斷湧現，人們對種族矛盾的憂慮也日益增加。《華盛頓郵報》等主流媒體和在野黨民主黨猛烈抨擊說，總統接連發表的種族歧視言論引發了此次事件。特朗普總統上個月14日向民主黨有色人種的4名女議員高喊“回到妳國家”。同月底，他指責黑人占多數的馬裏蘭州最大城市巴爾的摩是“老鼠沸騰的巢穴”。 來自埃爾帕索的民主黨總統競選人、前眾議員貝托•奧羅克在參加美國有線電視新聞網（CNN）節目時，被問到“妳認為總統是白人優越主義者嗎？”時回答說：“是的。他在公開煽動（白人優越主義）。”另壹名候選人、印第安納州南本德市市長皮特•布蒂奇也表示：“白人優越主義恐怖分子會覺得（攻擊）得到了總統的批準。”前聯邦調查局局長詹姆斯•科米對《紐約時報》說：“總統要做的，應超越用推特表達哀悼的水平。”他嚴厲地抨擊道：“總統要停止煽動和利用種族主義能量。” 也有分析稱，白人優越主義者的“自生恐怖”正在走向集團化、組織化。前國土安全部助理部長朱麗葉•凱姆當天對《華盛頓郵報》說：“‘獨狼’正在集團化。這是對美國的重大恐怖威脅。”據《華盛頓郵報》報道，僅在2018年壹年裏，牽涉美國國內右翼極端分子的殺人犯罪案件就至少有50起。這是自1995年以後23年來的最高數字。 特朗普總統4日通過推特詳細介紹了聯邦政府的應對情況，似乎在保護自己。他談到，他已下令所有官方機構降半旗，並聲稱：“這起事件是懦夫們的行為。我們將和所有譴責仇恨犯罪的人站在壹起。”白宮代理辦公廳主任米克•穆爾韋尼也在接受美國廣播公司（ABC）電視臺采訪時表示：“這是（精神上）生病的人制造的可怕事件。不要把慘案政治化。”

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