“航空-旅遊行業因日本方面的報復立馬遭受直接損失”. August. 06, 2019 07:44. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 有預測稱，因日本方面的出口限制，受沖擊最大的行業是精密機械，重厚長達(流通業用語，與“輕薄短小”對應)產業“車•化•鐵”(汽車•化學•鋼鐵)初期雖然很困難，但生存競爭力相對較高。 據5日收集各證券公司的主要產業分析資料的結果顯示，隨著機械行業出口審查變得復雜，以被指定為戰略物資的品種為中心，在零部件采購上將面臨困難。KB證券表示：“去年我國對日本的機械類出口額為77.6億美元，進口為222.7億美元，是具有代表性的貿易收支不均衡產業。機床電腦數控(CNC)套裝產品不允許出口，機床生產本身也變得不可能。” 有分析稱，汽車、化學、鋼鐵產業領域將戰勝日本出口限制措施，反過來對日本造成打擊。SK證券預測稱：“相關領域對日本的依存度很高，但大部分技術壁壘不高，因此可以替代。”也就是說，從中長期來看，對日本零部件的需求將減少。只是，也有人擔心環保汽車、無人駕駛車難免會受到傷害。 有評論認為，銀行等金融業的前景有些模糊。因為雖然日資比重較低，僅為2%左右，但由於金融業的特點，即使是出口限制引發的小問題，其揮發性也會增強。Kiwoom證券公司表示：“但如果外國投資者拋售股票和債券，外匯流動性可能會惡化，因此還不能掉以輕心。” 證券公司預測說，航空、旅遊行業或將立馬遭受直接損失。也就是說，赴日旅遊需求下降，業績難免受到沖擊。

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