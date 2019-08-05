日本阻止展示少女像，德國則是尋求波蘭的寬恕並營造悼念場所. August. 05, 2019 07:43. . 在韓日矛盾愈演愈烈走向極端的情況下，日本國際藝術節愛知雙年展上展出的“和平少女像”受到日本政府和右翼勢力的壓力，從昨天起被迫中斷展出。這是在日本官房長官菅義偉施壓兩天之後。他當時表示：“對於（此次藝術節）交付補貼的決定，將確認事實關系，進行適當應對。”名古屋市市長河村隆之也施壓說：“（少女像的展示）是對日本國民之心的踐踏。”從中可以看出安倍晉三出任首相之後日本社會急劇右傾化的側面。 看著否認歷史事實的日本政府和右翼勢力的蠢蠢欲動，遭受殖民統治的受害國和受害者們自然會想起過去的噩夢。但是，日本外務副大臣佐藤正久2日出席某電視臺節目，就文在寅總統“對於加害者日本賊喊捉賊地揚言的情況，絕不坐視不管”的發言表示：“說出‘盜賊反而厚顏無恥’這種沒有品味的話，非常奇怪。這是對日本的無禮行為。”針對對方國家首腦的粗話雖然超過了外交上的限度，但令人擔憂的是，日本國內的嫌韓情緒和刺激韓國國內反日情緒的發言。 與顯現這種倒退的歷史認識和步伐的日本不同，德國正在對過去的戰爭犯罪進行反省。德國外長海科•馬斯1日在波蘭出席華沙起義75周年紀念儀式時向波蘭人民道歉說，“我來這裏是為了求得波蘭人民的原諒”。兩國還同意在柏林為波蘭遇難者建立悼念場所。同時，馬斯還強調，“歐洲的共同的認同感是綜合我們的各種歷史、記憶和經驗時才能完成”。日本也應該銘記，如果壹心想著要抹去過去侵略的歷史，就無法書寫東北亞的新未來。 安倍晉三首相上臺後，拒絕接受承認日本政府參與日軍慰安婦問題的1993年河野談話，拒絕接受承認殖民地統治和侵略的1995年村山富市談話，令韓日關系的進展壹切回到原點。要知道，如果不能直面加害的歷史，不進行反省，只想重新書寫東北亞的秩序，只會增加鄰國對日本的警戒心和背叛感，而這種企圖將會受挫。

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