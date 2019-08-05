考驗給予的幸福. August. 05, 2019 07:43. . 很多時候，看似痛苦的考驗，其實都是意外的好事。——奧斯卡•瓦爾德 數年前我經歷了巨大的失敗。在江南中心地帶運營的頗具規模的餐廳，連日來擠滿了顧客和藝人。貪欲沖到了頂點。有壹天，我摔倒在地。為了調整身心，我度過了幾年時間。 我能清醒過來，是因為完全依靠我生活的小女兒。重新開了飯館。這是唯壹會幹的事情。位置不好，是幾年來到處房屋空置的地下商場的壹個角落。幾乎不需要保證金，只需要支付真正低廉的租金即可，於是攤開4張桌子開始做生意。 於是，在行人最多的上午8時，為了宣傳店鋪而用成本價銷售淩晨開始準備的飯團，廣而告之了新開的店鋪。還用膠帶到處偷偷地張貼了在家打印的A4廣告宣傳單。 這樣的努力是否發揮了作用？壹位來店裏的白領在博客上寫下了關於我們店鋪的文章，哽咽著讀了幾遍，這是我壹生難忘的回憶。 在地下商場角落的店鋪裏，顧客們搖動著葡萄酒杯吃飯的樣子，讓行人們回味無窮。4年後的今天，從地下開始的乙支路店鋪取得了不錯的業績，規模擴大到了地上。在麻浦和光化門也開設了店鋪，目前正在準備4號店。可以自豪地說，自己正在打造餐飲業的“熱點”。 人生中的失敗，引出了緊迫感，反而帶來了幹勁和執行力，而這種主動的應對又帶來了全新而寶貴的經驗。日常的小事也讓人回味，感受感恩。考驗給我帶來了從未領悟到的生活幸福感。忽然想起，如果沒有當時的失敗，現在的我會是什麽樣子？

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