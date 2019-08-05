照亮夏夜的燈光慶典. August. 05, 2019 07:42. by 忠州=柳潤鐘 文化專門記者 gustav@donga.com. 夏天，夕陽失去了最後一道光，涼爽的晚風掠過耳邊。天空中開始出現了比繁星更燦爛的光芒。孩子們吶喊著向前跑去。去年4月，位於忠北忠州市南漢江邊，彈琴臺東側的世界武術公園用地上，占地約14萬平方米(約4.3萬坪)的“光的世界”忠州燈世界開館。8月的第一天晚上，記者來到這裏。 走過釋迦塔與高麗青瓷的形狀的正門，把香榭麗舍大道和埃菲爾鐵塔形象化的‘法國區’吸引了人們的眼球。目光自然地轉向左側巨大的教堂模樣的造型物。這就是忠州燈世界的象征—意大利區的光源(luminarie•照明建築)。這座令人聯想起哥特式風格的壯麗的“光之教堂”高27米、長約100米，約30萬個LED(發光二極管)燈泡發光，是世界上最大的光源。 “哇，這得拍下來！”親切地交談的家人、朋友、戀人開始增多。每個人都忙著上傳到社交網絡服務(SNS)或給朋友拍照。孩子們穿梭在大樹形狀的巨大造型物和照明之間，設有懸索橋和滑梯的“生命之林”之中，歡呼起來。 緊接著，場內廣播通知了燈光秀的開始。在草坪廣場上設置的觀眾席上，不知不覺間已經坐滿了人。到了晚上8點，意大利區的Luminarie隨著音樂響起變成了華麗的顏色，開始展開光和節奏的表演。孩子們蹦蹦跳跳地跟著音樂跑。表演一結束，便響起了介紹的語句。如果用短信發送申請曲，就會播放。手牽手的戀人們的眼神非常耀眼。“我們點什麽歌？” 即使是漫長的夏夜，當天也感覺格外短暫。將泰姬陵形象化的印度區、模仿莫斯科紅場瓦西裏教堂的俄羅斯區，其華麗程度不亞於意大利區。 忠州燈世界代表李元鎮(音)表示：“計劃從11月29日至明年1月期間舉行亞洲最大規模的聖誕慶典‘SuperChristmas Korea 2019’。”屆時將展示5000余組參賽隊伍親自出品的照明聖誕，場面會十分壯觀。僅總獎金就達3億韓元。李代表表示：“海外僑胞和新居民組等申請隊伍已超過1000支。” 開館時間下午6時至11時。10點之前入場。票價1萬韓元(忠州市民，青少年以下8000韓元)。

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