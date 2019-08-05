“韓國家電超贊”，三星-LG橫掃美國消費者評價榜. August. 05, 2019 07:42. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星電子和LG電子的洗衣機、冰箱等生活家電在美國權威市場調查機構JD Power的消費者滿意度評價中包攬了9個部門的第一名。三星在洗衣機，LG在冰箱領域獲得了特別好的評價。 4日，據電子業界透露，JD Power以最近1年間購買洗滌及廚房家電的消費者為對象，對各品種的滿意度進行了調查，結果顯示，三星電子在9個部門中5個部門都排名第一。在滾筒洗衣機、全自動洗衣機、烘幹機、獨立式烤箱、超程微波爐等產品方面，消費者滿意度也高居榜首。今年上半年，三星電子在美國洗衣機和烘幹機市場的占有率分別為21.1%和20.7%，同時排名第一，呈現出上升趨勢。 LG電子在洗碗機、雙開門冰箱、法式門冰箱、普通冰箱等4個品種中占據了第一位。值得一提的是，LG電子包攬了三個冰箱部門的第一名，在廚房家電板塊中表現強勢。LG電子北美地區代表副社長趙柱完(音)評價說：“在全球品牌競爭激烈的美國家電市場，LG電子的差別化產品和技術力得到了認可。”JD Power成立於1968年，是每年對汽車、廚房•洗滌家電、醫療保健等進行消費者滿意度調查的權威營銷公司。

한국어