日本狂奔，美國沈默……三角安保出現動搖. August. 05, 2019 07:42. by 韓相準, 韓基渽 alwaysj@donga.com,record@donga.com. 因日本決定把韓國從“白色清單”中除名而引發的韓日矛盾，最終動搖了1953年6•25戰爭後持續至今的韓美日三國安保互助體制的基礎。美國壹直將韓美同盟視為“核心軸（linchpin）”，將美日同盟視為“基石（cornerstone）”，采取了以此對抗中國和俄羅斯擴張的東北亞戰略，但以日本的經濟報復措施為契機，其基本形態開始出現渙散。 韓國外交部長官康京和2日在泰國曼谷與美國國務卿邁克•蓬佩奧和日本外相河野太郎舉行韓美日三國外長會談時表示：“《韓日軍事情報保護協定》問題在韓美日安保合作中占有相當重要的地位”，“事到如今我們只好把所有壹切放在桌上予以考慮。”據悉，蓬佩奧對此並未做出任何反應。韓國政府相關人士表示：“沒有立即作出答復。如果（蓬佩奧國務卿的反應）就是無言，難道不可以解釋為這是相當嚴重的反應嗎？”此外，韓國軍方正在考慮在本月之內實施獨島防禦演習的方案。壹段時間以來，因為顧及對韓日關系可能帶來的影響，韓國中斷了這壹演習。雖然其意圖是表現出守護領土的意誌，但其中包含了在與日本的矛盾局面中明確戰線的意思。 韓國政府接連提出安保問題，是為了向美日兩國傳達信息，確認“日本是否還是韓國的友邦，是否有意維持韓美日三國互助體制？”韓國國家安保室第二次長金鉉宗2日表示：“日本在我國構建和平進程的過程中，沒有提供幫助，而是制造了障礙”，毫不留情地抨擊，也是與此壹脈相承。這是想用“韓美努力解決朝鮮核問題，日本沒有成為助力”的邏輯打動白宮。 關鍵是美國的態度。首先，就韓日軍事情報保護協定而言，華盛頓朝野認為“不能走向廢除”的輿論正在擴散。但據悉，這是1965年韓日建交以來，“核心軸”和“基石”首次發生激烈沖突的情況下，白宮尚未表現出積極介入韓日兩國紛爭的意願。對此，壹名外交消息靈通人士表示：“美國總統特朗普至今還在關註日本首相安倍晉三的暴走會持續到什麽程度”，“隨著時間的推移，韓美日三國互助這壹美國東北亞核心安保戰略可能會動搖，因此特朗普不會壹直沈默下去。”另壹名外交消息靈通人士建議：“應該動員所有外交資產，讓美國認識到，日本的經濟挑釁是超越經濟、動搖安保格局的危險選擇。”

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