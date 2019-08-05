鄭現傷愈復出後立即獲得冠軍獎杯. August. 05, 2019 07:42. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 因傷病原因離開賽場好一段時間的韓國網球招牌選手鄭現(23歲•韓國體育大學•第166位•照片)以挑戰者大會冠軍宣告了自己的成功復出。 4日，在中國四川省成都舉行的男子職業網球(ATP)成都國際挑戰賽單打決賽中，鄭現以2比0(6比4、6比3)戰勝杉田佑一(31歲•日本•197位)。這是他自2017年1月在美國夏威夷州舉行的體育大師毛伊錦標賽後，時隔2年零6個月再次獲得挑戰者大賽的冠軍。評價此次奪冠獲得110個排名積分的鄭現，在5日公布的世界排名中有望上升至140位左右。 挑戰者大賽的等級比巡回賽低，主要由世界排名100位到300位之間的選手參加。鄭現去年在大滿貫賽事澳大利亞網球公開賽上闖入四強，世界排名一度升至第19位，但鄭現目前的水平並不高。但今年2月在荷蘭鹿特丹舉行的ABN AMRO世界錦標賽後，因腰部受傷未能參加比賽的他被評價為適合尋找實戰感覺和自信心。 鄭現將在5日在日本開幕的ATP四日市挑戰賽上再次檢驗自己的實力。此後，如果身體沒有問題，他計劃參加在加拿大溫哥華舉行的挑戰賽，然後參加本月末開幕的本賽季最後一場大滿貫賽事—美國公開賽資格賽。

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