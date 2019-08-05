從不光彩的“逃兵犬”變成國民英雄的達官. August. 05, 2019 07:42. by 張基祐 straw825@donga.com. “系著軍犬繩走在前面的‘達官’突然坐到原地，采取‘報告動作’的那一刻，我產生了‘啊，趙恩努裏就在附近’的想法。” 隸屬陸軍32師團機動大隊的朴尚鎮(44歲•晉升預定)元士(即一級軍士長)忠北清州的一座荒山中發現了失蹤10天後奇跡般地生還的女中學生趙恩努裏(14歲，音譯)，並將她背下山,。朴元士4日表示：“一般軍犬在完成搜查任務後作為補償會給零食或讓它們玩球遊戲，但是那天情況緊急，所以就這樣下來了。把趙某交給119急救隊後，才撫摸達官的頭，為其做肌肉按摩，並表揚它。” 最先找到趙某痕跡的軍犬達官獲得了“英雄犬”的稱號。 達官是一只雄性牧羊犬，今年7歲，被賦予肩號(13-***)，其主要任務是在大範圍地區找人。達官在2013年11月被分配到機動大隊後，與朴元士結下了不解之緣。 朴元士說：“除周六、周日外，達官每天都要進行4個小時左右的高強度訓練。此次任務之前，它曾在2016年5月27日、28日在忠南天安和牙山一帶進行過失蹤者搜索偵察任務。”達官平均體重在38公斤左右，每天吃700克飼料，與軍人一起進行行走訓練、自律•區域搜索、對抗軍探索登山訓練等。 找出趙某一躍登上國民“英雄犬”寶座的達官也曾是“逃兵犬“。2014年2月28日，達官前往位於江原春川的第一軍犬教育隊接受補充教育的途中，在中部高速公路上破除軍用卡車的鐵絲網後逃跑，第二天在曾坪出入口附近的野山被擒獲。 達官的英雄事跡傳開後，雖然有一部分人主張“應該進行一級特別晉升”，但實際上這是不可能的事。32師團公報政訓參謀(中校)李承鎮(音)表示：”因為達官沒有軍銜，所以不可能進行特別晉升。為了表彰此次任務的完成，正在討論授予獎狀等方案。” 據悉，目前在忠北大醫院住院的趙某正在迅速恢復。院方表示，“因脫水而減弱的腎功能等都已恢復正常，目前可以吃些米湯和粥。”預計最快本周內就能出院。正在調查趙某失蹤事件的清州上黨警察署計劃待趙某康復後立即調查其迷路經過等。

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