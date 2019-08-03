日本踐踏自由貿易……要堅決應對，也要開辟妥協之路. August. 03, 2019 07:31. . 如同預告的那樣，日本在昨天的內閣會議上通過了將韓國排除在出口程序簡化對象國“白色清單”之外的出口貿易管理令修訂案。如果修訂案在7日頒布，從28日開始實行，那麽上個月從半導體等3種項目開始的出口限制對象將擴大到除食品和木材以外的所有領域。強化管制的日本戰略物資有1194種，其中影響較大的有159種左右。日本內閣作出決定後，文在寅總統立即召開臨時國務會議，表示“將堅決采取應對日本不當經濟報復措施的相應措施”。韓日關系迎來了自1965年建交以來的最糟糕局面。 日本此舉是對世界自由貿易秩序的正面挑戰。貿易武器化是推翻錯綜復雜的世界分工體系的卑劣行為。第二次世界大戰以後，美國主導的國際體制在追求自由貿易的同時，對共產主義國家嚴格控制了核武器、導彈、生化武器和常規武器的出口。因此，從20世紀70年代末開始，韓國和日本等29個國家加入將此具體化的四大體制，相互簡化出口許可，這是和“白色清單”相似的制度。此前，在加入四大體制的29個國家中，沒有壹個國家被排除在“白色清單”之外，韓國卻成了第壹個被從這壹名單中刪除的國家。 日本把韓國對戰略物資出口管制不好作為排除在“白色清單”之外的理由，這是毫無根據的無理取鬧。韓國在戰略物資出口管制方面比日本更為嚴格，這是眾所周知的事實。像這樣為了實施經濟制裁，牽扯毫無關聯的安全邏輯，完全是牽強附會。這就是安倍晉三政府必須立即撤回此次內閣決定的原因。 昨天韓日股市大幅下跌，反映了市場對兩國經濟的擔憂。韓日矛盾加上美國向中國追加征收10%關稅的消息，韓國kospi指數在7個月內跌破2000點，日本日經225種股票指數也暴跌多達2.11%。政府應該與企業緊密合作，制定短期內可以代替日本零部件的替代品對策，同時在中長期通過研究開發和稅制支援等加快必需材料的國產化步伐。 政府的應對應該是戰略性的。批判安倍政府決策不當的輿論戰，應該更加堅決地、原則性地展開，同時也不要停止啟動各種渠道的外交努力。這是軟硬兼施的雙軌戰略。“白色清單”除名決定，在公布後有3周的寬限期。根據情況，時間可能會延長，因此應該避免采取阻止外交協商出口的極端強硬政策。最終還要考慮到通過韓日兩國首腦之間的談判收拾局面的最後方案，慎重地進行情況管理。韓日兩國乃至全世界矚目的文在寅總統8•15光復節紀念詞和10月日本天皇德仁的登基儀式等，都有可能成為主要關口。 壹度與韓日矛盾保持距離的美國似乎有意積極出面進行仲裁，這對韓國來說是壹個積極的信號。日本雖然在此次內閣會議之前拒絕了美國的“凍結現狀協定（standstill agreement）”提議，但如果美國提出追加仲裁提議，日本也很難壹味強硬到底。 越是這樣，在韓國國內，越是不能自己內部展開消耗戰，表現出敵前分裂的態勢。雖然對外信息要盡可能用壹個聲音說話，但青瓦臺和政府應該克制用“親日-反日”的二分法來判斷健全的對策。特別是，自去年10月大法院作出強制征用賠償判決後，韓國政府壹直采取“不能幹預司法部的判決”的立場，因此，有必要認真研究是否有日既不破壞原則、又能謀求對策的方案。 執政圈部分人士提出廢除《韓日情報保護協定》，這壹籌碼應該謹慎處理。在朝鮮接連發射導彈、遠程炮挑釁，中國和俄羅斯侵犯韓國天空，東北亞安全格局發生動搖的情況下，《韓日情報保護協定》起到了連接韓美日三角安全合作的紐帶作用。美國比日本更重視加強韓美日安保合作。雖然這是為了應對日本的無理挑釁而施加壓力，但韓國應該深刻地審視壹下，將經濟問題與安保問題聯系起來，跟隨用經濟報復外交問題的日本方式的做法，是否符合長期國家利益。

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