國家代表出身的YouTuber們：“跟著我學運動”. August. 03, 2019 07:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 從大腿肌肉運動和利用杠鈴強化核心力量的運動到帶球和射門訓練......這是流著大汗通過YouTube親切說明運動方法和難易程度的職業足球K1聯賽蔚山隊中場球員金甫炅(30歲)的樣子。 今年3月，金甫炅用自己名字的第一個字在YouTube上開設了名為“KBK Football TV”的頻道，目前該頻道已擁有1.5萬多名訂閱者，是“明星YouTuber講師”。在英國、日本等海外聯賽效力並積累了經驗的他通過YouTube公開了自己掌握的訓練方法和比賽錄像分析方法等經驗。“為了給青少年選手提供幫助，我開通了YouTube頻道。但是逐漸對足球感興趣的普通人也開始學習(我的訓練方法)。所以現在用字幕說明大家容易理解的註意事項等。” 看著國家代表出身的選手們上傳到YouTube上的視頻開展運動的“家中訓練”越來越受到歡迎。在金甫炅的YouTube視頻中，留有“給錢也學不到的國家代表講習！太棒了！”的帖子。崔元根(29歲，音譯)表示，“學習了金甫炅的運動方法後，早早地進行了足球備戰訓練。這樣一來，自己的力量就提高了，在和對手相撞的時候也能挺住。” 配合每周進行2、3次的個人訓練日程拍攝視頻的金甫炅說：“聽到周圍人說‘把那些好的東西都告訴別人也可以嗎’。但我為給普通人多開辟了一條學習足球的途徑而感到欣慰。” 乒乓球國家代表出身的金正勛(37歲)正在運營名為“國家代表金正勛乒乓球俱樂部”的YouTube頻道。該頻道的訂閱者金基洙(23歲)說：“可以省去去乒乓球練習場的辛苦，還可以通過YouTube輕松免費接觸各種技術，非常不錯。”金正勛說：“退役後經營乒乓球俱樂部時，經常與業余選手見面並提出意見。為了向更多的人傳授技術，進軍了YouTube。”他親自拿起乒乓球拍打球，從業余選手的角度努力解釋。從正手和反手等基本技術到弧圈球等高級技術，共出現了83個講課視頻。另外還與對乒乓球感興趣的普通人舉行名為“戰勝金正勛”的活動比賽。 YouTube上有很多可以接受所謂“家中訓練”的頻道。2010廣州亞運會自行車金牌得主朴善浩(35歲)經營的“百萬公裏自行車學院”、廣州亞運會遊泳銀牌得主朴善冠(28歲)開設的“PSKTV”、2012倫敦奧運會柔道銅牌得主趙俊浩(31歲)運營的“HanpanTV”等各種運動項目YouTube頻道令人眼花繚亂。 YouTube家中訓練還為活躍生活體育事業做出了貢獻。圓光大學體育科學系教授金鐘植(音)表示：“生活體育中最重要的是持續性。持續性在很大程度上受到指導者的指導效率的影響。曾登上最高位置的專家們親自教授的YouTube指導效率很高，可以引導生活體育人士繼續運動。”

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