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參加“韓俄大學生對話”的40人參拜樸景利作家統營墓地
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參加“韓俄大學生對話”的40人參拜樸景利作家統營墓地
Posted August. 03, 2019 07:30
Updated August. 03, 2019 07:30
參加“韓俄大學生對話”的40人參拜樸景利作家統營墓地. August. 03, 2019 07:30. by 李雪 snow@donga.com. 土地文化財團(理事長金英柱)2日表示，韓國和俄羅斯大學生交流項目“第10屆韓俄大學生對話(KRD)”的40多名參加者本月1日訪問了慶南統營市樸景利作家的墓地和紀念館。此前，今年6月在俄羅斯聖彼得堡大學舉行了樸景利文學祭。
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土地文化財團(理事長金英柱)2日表示，韓國和俄羅斯大學生交流項目“第10屆韓俄大學生對話(KRD)”的40多名參加者本月1日訪問了慶南統營市樸景利作家的墓地和紀念館。此前，今年6月在俄羅斯聖彼得堡大學舉行了樸景利文學祭。
李雪 snow@donga.com
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