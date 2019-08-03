“如果日本天皇7日公布修正案，將於28日實施”. August. 03, 2019 07:30. by 崔智善 aurinko@donga.com. 將韓國排除在“白色清單”之外的日本政令（試行令）修訂案在2日通過後，經過法律程序，預計將於28日實施。 修正案將經過“閣僚會議議決→天皇公布→21天後實施”三個階段後生效。當天上午10時，日本政府在首相官邸舉行內閣會議，表決通過了出口貿易管理令修訂案。同壹天，日本經濟產業大臣世耕弘成和日本首相安倍晉三在修訂案上簽了字。日本天皇德仁預計將於7日公布修訂案。如果修訂案以日本天皇的名義公布，將從21天後的28日開始實行。 有分析認為，日本可能會推遲修訂案的實施，調整相關速度。其方式是，在內閣會議上通過修訂案，向日本國民和韓國政府發出強硬信息，同時調整天皇公布修訂案的時間。但是，經濟產業相世耕弘成在內閣會議後的記者招待會上斬釘截鐵地表示，“（日本天皇）將於7日公布修訂案，並從28日開始實行”，斷然否定了這壹推測。據日本法制當局透露，通常從內閣會議表決到公布，除周末外，其他時間大約需要三天。也就是說，有關把韓國排除在“白色清單”之外的修訂案，也會毫無例外地走同樣的程序。 日本天皇隨意調整公布時間表的可能性微乎其微。雖然理論上可以拒絕公布，但根據“君臨而不統治”的立憲君主制原則，天皇推翻內閣會議所定方案的可能性幾乎為零。

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