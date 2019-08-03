韓日“白色戰爭”最終還是爆發了. August. 03, 2019 07:30. by 韓相俊記者、常駐東京記者 朴亨俊 alwaysj@donga.com,. 日本最終於2日作出了將韓國排除在“白色清單（出口程序簡化對象國）”之外的決定。文在寅總統表示，“我們不會再輸給日本”，表明了進行強烈應對的意向。韓國政府也決定將日本排除在“白色國家”之外。韓日關系進入了自1965年建交以來最困難的時期。 日本政府當天上午舉行內閣會議（國務會議），通過了將韓國排除在“白色清單”之外的出口貿易管理令修訂案。修訂案將於7日公布，並從28日開始實施。由此，日本企業每次向韓國出口機床、碳素纖維等有可能用於軍事的戰略物資時，都要得到經濟產業省的許可。對於韓國企業來說，在日本采購原材料的過程中，程序會拉長，不確定性也會增大。日本經濟產業相世耕弘成在當天的記者會上表示：“此次內閣會議的決定，是由於韓國的出口管理制度和運用有不充分之處，是為了更好地實施出口管理。” 日本作出決定後，文在寅總統在下午主持召開緊急國務會議時表示：“我明確警告日本，今後發生的事態責任完全在於日本政府。我們不會再次輸給日本。今天的大韓民國不是過去的大韓民國。”他同時警告：“對於加害者日本反而賊喊捉賊大喊大叫的情況，我們絕不坐視不管”，“我們將堅決采取相應的措施應對日本不當的經濟報復。我們有應對方案。” 韓國經濟副總理兼企劃財政部部長洪楠基在國務會議結束後在政府首爾大樓舉行的相關部門聯合新聞發布會上表示：“我們也將把日本排除在‘白色國家’之外，采取強化出口管理的步驟”，“計劃從旅遊、食品、廢棄物等領域開始強化安全措施。”國會當天召開全體會議，全場228名在席議員壹致通過了敦促日本政府取消報復性出口限制措施的決議。 此外，韓國政府決定在采取強硬措施的同時，尋求外交解決方案。當天上午在泰國，韓美日三國外長首次聚首，就韓日矛盾等問題進行了討論。韓國政府壹名有關負責人表示：“到實行‘白色清單’（28日）還有3周左右的時間，因此打開突破口的可能性依然存在。”文在寅總統在國務會議上表示，“（目前的狀況）只有壹條可以停止的路，那就是日本政府盡快撤回單方面的不當措施，走上對話之路”，分析認為，這也與這種氛圍不無關系。

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