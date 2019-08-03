特朗普：“從下月起對3000億美元中國輸美產品追加征收10%的關稅”. August. 03, 2019 07:30. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普宣布，將從9月開始對3000億美元（約358.7萬億韓元）中國出口美國的產品加征10%的追加關稅。 特朗普總統1日（當地時間）通過推特表示：“9月1日將對中國進口我國（美國）的剩余3000億美元產品征收10%的小規模追加關稅。” 此次預告是在上月30日至31日在中國上海舉行的美中高級別談判無果而終後僅過壹天。特朗普總統在公布關稅後接受記者采訪時警告說：“如果與中國的談判停滯不前，可能會將10%的關稅提高到25%以上。”消息傳出後，2日韓國、日本、香港等亞洲主要股市暴跌。

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