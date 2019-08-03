“撥亂反正”，柳賢振的平均責任失分降低. August. 03, 2019 07:31. by 李沅柱 takeoff@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)的平均責任失分從1.66降至1.53。對於上月15日與波士頓紅襪隊的客場比賽中出現的自責分(投手失誤丟分)爭議，美國職棒大聯盟事務局站在了洛杉磯道奇隊這邊。評價此次判定，柳賢振7月的平均責任失分降至0.55，比被選為“月度最佳投手”的5月(0.59)的成績還要好。因此，一個賽季內的第二次“月度最佳投手”獎也離他更近了一步。 在與紅襪隊的比賽當時，柳賢振在第一局2人出局滿壘的情況下，面對對方擊球手安德魯•貝寧滕迪投出了球。球被貝寧滕迪揮舞的球棒擊中，滾向遊擊手方向。但遊擊手克裏斯•泰勒漏掉了這個球，兩名跑壘員踏上了本壘。該球沒有被記錄成遊擊手的失誤，而是被判定為內野安打。當時下一個擊球手邁克爾•查維斯也擊出了安打，從而此前2名跑壘員得到的分數都算成了柳賢振的自責分。比賽結束後，道奇隊向美職棒大聯盟事務局提出異議。 事務局經過17天的深思熟慮後決定，把相應記錄從內野安打改為失誤。因防守失誤而出場的跑壘員得分的情況不會記錄為投手的自責分。柳賢振因這一修正措施，7月的平均責任失分從1.11下降到0.55，下降了一半。由此他的月均自責分創下了賽季最佳紀錄。 特別是柳賢振的這種平均責任失分記錄，是因為最近美國職業棒球大聯盟正經歷著極度的“打高投低(擊球手強投手弱)”現象。AP通信2日報道稱，對本賽季美國職棒大聯盟的本壘打數量進行分析，“截止到7月份出現的本壘打總數為4478個，如果這種節奏保持下去的話，本賽季本壘打數將達到6712”。這一數量比去年(5585個)增加了20%。在美國職棒大聯盟，目前擊出10個以上本壘打的擊球手多達200人。 柳賢振在成績被更新之後表示 “本以為需要很長時間才能被糾正，但(數據)經過修改後心情很好。現在狀態很好，所以我認為只要在短時間內不進行崩潰的比賽，就能夠繼續做好”，展現出了足夠的自信。 隨著數據被修正，成績變得更好，外國媒體又開始將柳賢振作為賽揚獎(Cy Young Award)的候選人。美國媒體《big lid》評價稱：“柳賢振是最佳棒球選手之一，本賽季他非常有希望贏得國家聯盟賽揚獎。”《華盛頓郵報》最近也報道說，“在麥克斯•舍澤(華盛頓國民)感到背部疼痛的情況下，柳賢振的賽揚獎行進似乎更加確定了。” 與賽揚獎一起，柳賢振同時被選為7月最佳投手候選人。只是上個月的勝場數只有2勝，這一點令人遺憾。最強勁的7月最佳投手獎競爭對手是史蒂芬•斯特拉斯堡(華盛頓國民)，他在7月參加了5場比賽，投了31又三分之二局，保持全勝。但他的平均責任失分落後於柳賢振。 斯特拉斯堡7月的平均責任失分是1.14，賽季的平均責任失分則高達3.26。

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