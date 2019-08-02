12歲韓國少年的歌曲將在薩爾茨堡音樂節上響起. August. 02, 2019 07:34. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 12歲韓國少年的歌曲將在世界級權威古典音樂慶典—奧地利薩爾茨堡音樂節上響起。維也納少年合唱團團員朴信(音)將在8日在薩爾茨堡“莫紮特之家”拉開帷幕的亨德爾歌劇《阿爾奇娜》中飾演奧貝托(音)一角。 朴某在6月7~10日在同一地方舉行的薩爾茨堡聖靈降臨節慶典上也演繹了奧貝托一角。在此次演出中，女中音歌唱家切奇利亞•巴托麗飾演主人公阿爾奇娜一角，菲利普•紮魯斯基飾演魯傑羅等豪華演員傾力出演，引起了話題。8月的演出也將以相同的陣容進行。 《阿爾奇娜》是巴洛克音樂大師亨德爾1735年在英國倫敦考文垂花園歌劇院首演的作品。該作品以夏爾馬涅大帝與伊斯蘭勢力對決時為背景，講述了魔法師阿爾奇娜和被她的魔法困住的魯傑羅之間發生的激烈的愛憎故事。尋找父親的少年奧貝托將參與他們的冒險行動。一般來說，此前奧貝托一角大多由女高音歌唱家扮演，但在此次演出中，慶典主辦方委托維也納少年合唱團選拔適合這個角色的少年歌手。 與6月在聖靈降臨節慶典上展示的《阿爾奇娜》一起，朴某的激情演唱獲得了極大的贊賞。奧地利《施坦達特報》評論說，扮演梅利索一角的阿萊斯泰爾•邁爾斯和扮演奧貝托的朴信完成了一次卓有成效的聯合演出。《庫裏爾》雜誌介紹說：“朴信以具有大師風範的技術支配了自己的角色。” 通過維也納少年合唱團以電子郵件形式接受采訪的朴某說：“我出生在首爾，看著維也納少年合唱團的演出，夢想成為合唱團成員。通過考試期間條件去維也納後正式加入。”在首爾廣告公司擔任高管的父親朴天奎(音)說：“之前兒子在首爾市少年少女合唱團活動，2017年在正在韓國演出的維也納少年合唱團的團長格哈德•比爾特面前試鏡合格。雖然因為工作忙沒能很好支持他，但我感到非常自豪。” 對於出演《阿爾奇娜》的契機，小朴表示：“去年在莫紮特的《魔笛》中與維也納少年合唱團的其他兩名團員一起出演了配角。後來，在薩爾茨堡慶典方面的提議下，學校通知我報名參加試鏡，最後我被錄取了。”試鏡大會上，他與奧地利團員莫裏茨一起最終通過面試，一起練習奧貝托的角色。 小朴說：“奧貝托這個角色所要演繹的歌曲很難，讓人聯想到雜技，但練習起來很開心。亨德爾也把這個角色寫成了一個叫威廉•薩比奇的男孩唱歌。” “一起出演的巴托麗是非常親切、有趣的人。男高音歌唱家紮魯斯基告訴我幾個能有效表演的小竅門，真的很有用。” 小朴說：“雖然很想成為歌劇歌手，但對繪畫也很感興趣。希望兩件事情都能做好。”他出演的《阿爾奇娜》將在18日之前演出5場。

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