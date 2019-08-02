韓日消耗戰如果繼續下去，兩國都將遭受內傷. August. 02, 2019 07:34. . 據悉，韓國外交部長官康京和和日本外相河野太郎昨天以曼谷東盟地區論壇為契機舉行了會晤，但只是再次確認了兩國之間的隔閡。康京和指出，日本采取的經濟報復措施破壞自由貿易原則，違反了世界貿易組織的規定，要求日本撤回措施，但沒有從河野太郎那裏得到像樣的答復。康京和還表示，如果日本把韓國排除在“白色清單”之外，作為韓國政府的應對方案之壹，將討論韓日軍事情報保護協定。 韓國政府認為，日本很可能在今天的內閣會議上處理將韓國排除在“白色清單”之外的出口貿易管理令修訂案。安倍政權周邊的氛圍也傾向於“強硬”。安倍周邊人士通過媒體傳達的發言和自民黨幹事長二階俊博最終沒有與訪問日本的韓國國會議員進行面談，分析認為，這些舉動都傳達了這樣的信息。雖然壹些世界知名媒體紛紛批評安倍政府助長韓日矛盾、對世界經濟造成惡劣影響，但日本方面根本漠不關心。 在這種情況下，美國提議簽署《現狀凍結協定（standstill agreement）》等，對韓日間矛盾表現出積極仲裁的姿態，這正在成為變數。首先，希望預定於今天下午舉行的美國國務卿邁克•蓬佩奧與韓日外長的三方會晤能夠為韓日之間消除矛盾找到突破口。 把韓國排除在“白色清單”之外的方案，在日本內閣會議作出決定後，將經過21天的籌備過程，然後進入實施階段。韓國擔心1100多種產品的進口會出現差池，其後果難以估量。不少分析人士認為，兩國關系稍有不慎就會破裂。恰巧東北亞局勢在安保方面也凸顯了韓美日合作的重要性。希望日本不要將使出把韓國排除在“白色清單”之外的臭招。但即便如此，兩國也有必要堅持外交解決的姿態。如果韓日繼續展開極端的消耗戰，兩國都將遭受內傷，在這種情況下，需要深思熟慮，究竟哪個國家會笑到最後。

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