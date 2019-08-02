柳賢振越過庫爾斯球場的武器是“緩慢的滑行曲線球”. August. 02, 2019 07:32. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 1日，柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)在客場挑戰科羅拉多洛基山隊的比賽中首發出場，他在第一局下半局2人出局的情況下，面對對方3號擊球手諾蘭•埃羅納多投出的第二球非常獨特。在MLB.com的投球分析中，該球被分類為時速132公裏的變速球(又稱變化球)，比一般的變速球快，比外切快速球(卡特球)慢，且弧度更大。柳賢振在比賽結束後談及了該球的本來面目，“時速132~134公裏的球是緩慢的滑行曲線球。我試圖投出比卡特慢一點、角度更大的球。” MLB.com的球類分析基於現有投球數據，因此對平時不投的球種分析可能粗存在失誤的地方。到2016年為止一直使用時速132公裏左右的滑行曲線球的柳賢振，從2017年開始用平均時速140公裏的卡特球代替了滑行曲線球。 柳賢振選擇最近3個賽季不投的“緩慢的滑行曲線球”是為了攻占庫爾斯球場而采取的妙策。2005年曾在庫爾斯球場取得完封勝利的MBC解說員金善宇(音)表示：“對於投手來說，在庫爾斯球場出場確實壓力很大。在這種情況下，很難嘗試平時不投的球種，柳賢振的膽量非常大。” 對於度過了夢幻般上半賽季的柳賢振來說，6月29日在庫爾斯球場的出場簡直就像“美玉中出現的瑕疵”。包括3個被本壘打在內，他在4局內失7分，創下了本賽季的最多失分記錄，成為失敗投手。位於海拔1600米的科羅拉多丹佛的庫爾斯球場因為空氣阻力小，擊球距離很遠。這就是該球場被稱為“投手墳墓”的原因。在1日上場之前，柳賢振在庫爾斯球場參加的5場比賽僅取得1勝4負、平均責任失分9.15的成績，表現不佳，但當天他在6局取得3個被安打、1個四壞球上壘的成績，以無失分的出色表現結束了噩夢。對此，柳賢振表示：“在其他時候會想投6~7局，但今天以努力不失分的心態全力以赴去投球。” 到第2局為止，柳賢振以一般擊球處理了6名擊球手，但在第3局2人出局2人在壘的情況下，被查理•布萊克曼擊出右前安打，面臨失分危機，但多虧右翼手科迪• 貝林澤的送球速度達到了155.5公裏。道奇隊在第9局擊出2個本壘打，以5比1獲勝，但在0比0平局的第7局，柳賢振在沒有勝負的情況下退場，因此只能將賽季第12勝，總計第150勝的成績延後。道奇隊主教練大衛•羅伯茨表示，“領銜美國職業棒球大聯盟的投手柳賢振每次出場的比賽都會給球隊帶來取勝的機會。今天也一樣。” 柳賢振完美地封鎖了“天敵”埃羅納多。在當天比賽之前，在面對柳賢振時取得0.609(23次有效擊球、14個安打)高效成績的埃羅納多當天只擊出了3個一般擊球。在第1局2人出局的情況下，因3壘手的地滾球而退位的埃羅納多在第4局遭遇右翼手騰空球，第6局遭遇遊擊手地滾球，沒法發揮力量。 越過被認為是弱點的庫爾斯球場的柳賢振在賽揚獎(Cy Young Award)競爭中也占據了優勢。在有力競爭者麥克斯•舍澤(華盛頓國民)被列入受傷者名單的情況下，柳賢振保持著美國職棒大聯盟中唯一的1分左右的平均責任失分(1.66，數據越小表現越出色)。

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