連“最後的抗生素”都束手無策的超級細菌威脅正向全歐洲擴散. August. 02, 2019 07:32. by 巴黎=金潤鐘、田彩恩記者 zozo@donga.com,chan2@donga.com. 有警告稱，連“最後的抗生素”都束手無策的超級細菌(super bacteria)威脅正在迅速向全歐洲擴散。隨著埃博拉病毒(Ebola virus)再次在非洲剛果民主共和國(民主剛果)猖獗，世界衛生組織最近宣布進入緊急狀態。 據英國BBC廣播公司和法國《巴黎人報》等媒體報道，對全歐洲244家醫院和感染患者進行了聯合研究，結果發現了被稱為最後的抗生素“碳青黴烯(carbapenem)”也無法治療的超級細菌。“超級細菌”是指毒性很強，使用至今為止開發的各種抗生素也無法殺死的細菌。這源於抗生素誤用和濫用。 據分析，特別是最近擴散的超級細菌相互結合，正在培養抗生素的耐藥性。通過細菌間相當於性交的接合(conjugation)，不同的細菌在共享細胞質DNA質粒(Plasmid)的過程中，抗生素的耐藥性變強。這種情況下，即使是一般細菌，也會遇到抗生素耐藥性強的超級細菌，變成超級細菌。抗生素耐藥性進一步加強的變異肺炎肝菌急劇增加，連碳青黴烯都束手無策，這種情況著實令人擔憂。 據BBC報道，主導相關研究的英國生魚研究所的索菲亞•戴維博士表示，“由於擴散迅速，再加上最後的抗生素也不聽使喚，所以問題非常嚴重。特別是在醫院內，細菌正通過人在不斷擴散。” 超級細菌的擴散已經超越了歐洲，威脅著全世界乃至人類。根據英國抗生素耐藥性對策委員會的報告，按照目前的趨勢，到2050年以後，全球每年將有超過1000萬人死於抗生素耐藥性細菌感染。由此帶來的社會費用高達11億英鎊左右。 另外，民主剛果地區自去年8月3日首次報告埃博拉病例以來，埃博拉疫情迄今迅速蔓延，令人擔憂。埃博拉病毒去年一年以民主剛果東北部農村地區為中心擴散，導致1680多人死亡。埃博拉病毒今年6月越境擴散到烏幹達，最近還蔓延到民主剛果東部最大城市和與盧旺達接壤的戈馬，上月30日和31日先後造成2人死亡。此前的上月17日，WHO宣布民主剛果埃博拉事件為歷史上第5次國際衛生緊急狀態。 埃博拉疫情發病後一年來，事態進一步惡化，主要原因是民主剛果居民對政府根深蒂固的不信任。據英國《衛報》報道，民主剛果居民中流傳著“政府捏造根本不存在的病毒恐怖來平息批評政府的聲音。從西方引進的藥品不是疫苗，而是埃博拉病毒”的謠言。該報指出，醫療當局不配合疫苗接種或追蹤調查，反而發生了襲擊醫療人員的事件。英國《衛報》報道說：“這是一直進行內戰，進行種族清洗的政府失去國民信任的結果。”

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