安倍在臨時國會第一天強調“國家利益”，推動修憲. August. 02, 2019 07:32. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 日本首相安倍晉三在臨時國會第一天(1日)強調“國家利益”，推動修憲。 據NHK電視臺報道，安倍首相當天在臨時國會前自民黨出身的眾議院和參議院議員全部聚集的總會上通過致詞表示：“在當前嚴峻的國際形勢下，希望維護國家利益，共同解決低生育高齡化、修改憲法等困難問題。”據分析，安倍所說的“嚴峻的國際局勢”包括強制征用問題和韓日之間圍繞日本的經濟報復措施的矛盾情況。 日本副首相兼財務大臣麻生太郎也在自己的派系(麻生派)聚會上強調了討論修憲的必要性，稱“終於到了討論憲法的時候了”。他說：“各黨必須帶著憲法修正案，積極推進三分之二(修憲提議線)以上的贊成原案。”執政黨自民黨和聯合執政黨公明黨、對修憲持友好態度的在野黨日本維新會等修憲勢力在上月21日舉行的參議院選舉中獲得了160個議席。這在可以提出修憲提案的三分之二議席上，還差4個席位。 安倍首相在選舉結束後表示，將與部分在野黨聯手推進修憲。對此，擁有24個議席的在野黨國民民主黨曾表示：“將積極討論修憲問題。” 不過，作為聯合執政黨合作夥伴的公明黨對修改憲法第9條持謹慎態度，國民輿論也持否定態度。 首爾大學教授朴哲熙(音)表示：“上個月參議院選舉之前，修憲勢力已經在眾議院和參議院都占據了三分之二的議席，但沒能修憲。預計會拉攏在野黨，說服國民，慢慢進行修憲。”

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