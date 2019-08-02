美國議會也稱“可以考慮與韓日共享核武器”. August. 02, 2019 07:32. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防大學的壹份報告提出，美國有必要考慮與韓國、日本簽訂“核共享協定”。對此，美國國會也提出了“值得討論”的意見。 據“自由亞洲電臺”報道，美國參議院軍事委員會主席詹姆斯•因霍夫（俄克拉荷馬州）7月31日（當地時間）在議會接受記者的提問後回答說：“這是需要觀察和考慮的問題。”國防大學在最近出版的《21世紀核遏制力：2018核態勢研究報告》中提議，為應對朝鮮核威脅，與韓國和日本等亞洲夥伴國共享非戰略核能力（戰術核能力）。對此，參議院軍事委員會領導議會的高層人士作出了“有可能推進該方案”的反應，因此備受關註。 參議院外交委員會東亞和太平洋事務委員會主席科裏•加德納（科羅拉多州）就同壹問題表示：“雖然我們沒有與日本單獨討論過這個問題，但過去曾幾次與韓國方面負責人進行討論。”他表示：“這樣的決定應該在美國政府和韓國或日本的討論下進行”，“通過國際社會合作，最大限度地強化韓美日三國間的合作，向朝鮮施壓，讓朝鮮國務委員會委員長金正恩遵守自己作出的無核化承諾。”

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