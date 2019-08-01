美也提議“韓日承諾中止紛爭”……克制進壹步敵對行動是正確的. August. 01, 2019 07:46. . 據悉，對激化的韓日矛盾持觀望態度的美國最近向韓日兩國提出了自我克制的方案。據路透社報道，最近美國政府向韓國和日本提議就壹種紳士協定的概念——“中止紛爭協定（standstill agreement）”達成協議。《朝日新聞》也報道說，美國要求日本不要做出原定於2日舉行的有關韓國的內閣會議決定，並要求韓國不要出售被扣押的日本企業的資產。據悉，美國還建議韓日兩國在第三國就此次出口限制問題舉行磋商，並著手解決問題。此舉旨在避免在對立激化的韓日之間發生追加糾紛，以目前的狀態“凍結”後確保磋商時間。 韓日兩國政府都沒有表明是否從美國那裏得到了這樣的提議，如果接受了又是什麽立場。但是，如果這壹提議屬實，這與因正面沖突而陷入的韓日關系暫時平靜下來、尋求對話的國內外輿論壹脈相承。預計日本政府將於明天舉行內閣會議，處理把韓國排除在戰略物資出口審查優待對象“白色清單”之外的出口貿易管理令修訂案。在這種情況下，韓國應該中斷與日本的軍事情報保護協定的主張也在韓國內擡頭。像這樣，外交矛盾演變為貿易糾紛後，出現了動搖軍事同盟的征兆，於是美國似乎建議兩國擁有冷卻期。 恰逢泰國曼谷的東盟地區論壇今天舉行日美外長會晤。美國國務卿邁克•蓬佩奧在飛往曼谷的飛機上對記者說，“將鼓勵韓日尋找前進的道路”，表達了為改善韓日關系進行仲裁的想法。只是美國的仲裁只是為韓日對話提供平臺而已，並沒有改變“當事者之間解決”的原則。因為對美國來說，在這兩個國家中，它很難站在任何壹方壹邊。 當然，僅憑“不要使情況進壹步惡化”的中止紛爭承諾，無法解決強制征用勞工問題和日本的報復限制等難題。但是緩解兩國像沒有對策奔跑的列車壹樣的興奮狀態，摸索解決對策，所得將多於所失。希望兩國在難得壹見的外長會晤中，不要只顧自己的主張，堅持外交協商的基本姿態，為了得到大的東西不惜拋棄小東西的姿態，尋找解決矛盾的頭緒。

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