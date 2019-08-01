朝鮮隨時隨地發射導彈，動搖韓國攔截網. August. 01, 2019 07:45. by 孫孝珠鏡記者、朴孝睦記者 hjson@donga.com,tree624@donga.com. 朝鮮7月31日再次突然發射以挫敗韓美攔截網為目的開發的“朝鮮版伊斯坎德爾”彈道導彈。這距離上個月25日發射同壹類型的導彈已經過去了6天。朝鮮在當地下雨天發射導彈，可以解釋為不管天氣如何，在實戰中隨時都可以正常向韓國發射。 韓國軍聯合參謀本部7月31日表示：“上午5時6分和5時27分，捕捉到了朝鮮在元山葛麻壹帶向東北方向發射的兩枚短程彈道導彈。”兩枚導彈飛行了250多公裏，彈著點落在東海上。其頂點高度僅為30多公裏，比朝鮮5月份發射的6枚“朝鮮版伊斯坎德爾”的“超低高度”還要低。 導彈的頂點高度進壹步降低，意味著用韓美雷達等探測資產捕捉飛行軌道需要更長的時間。由於導彈下降飛行時間短，準備和實施的攔截的“戰鬥時間”也將不足。韓國軍方壹名有關人士表示：“朝鮮在短期內將最高高度降至30多公裏，這壹點最為令人擔憂。”據悉，此次導彈和上個月25日壹樣，為躲避部署在韓半島的韓美攔截網，采取了在下降階段水平飛行後急速上升的“拉起（pull-up）”等回避動作。 朝鮮發射此次導彈的葛麻壹帶，距離清州空軍基地270多公裏，這也是值得關註的地方。清州空軍基地有4架從今年開始引進的隱形戰鬥機F-35A。朝鮮在上個月25日發射導彈的第二天表示，“正在向韓國地區引進尖端攻擊性武器”，“將在第壹次時間挫敗它，使之成為使用後丟棄的廢鐵”，事實上針對的就是韓國引進F-35A。有分析認為，朝鮮7月31日把250多公裏以外的地方定為目標，是強調可以把發射方向轉向韓國，瞄準清州基地。據悉，朝鮮國務委員會委員長金正恩也參觀了當天的試射。 青瓦臺在發射導彈5個多小時後的上午11時，在國家安保室長鄭義溶的主持下召開了國家安全保障會議，譴責了朝鮮發射導彈的行為。青瓦臺表示：“國家安全會議常任委員們對為構築韓半島和平而做出的努力可能產生負面影響表示了強烈的憂慮。”國防部長官鄭鬥景當天在韓國國防研究院主辦的國防論壇的演說中強調：“如果威脅我們並進行挑釁，朝鮮政權和軍隊當然包括在敵人的概念內。”

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