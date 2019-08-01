安倍親信：“如果有助於解決矛盾，有意訪韓”. August. 01, 2019 07:45. by 東京=金範錫常駐記者、東京=朴亨埈 常駐記者 bsism@donga.com. 日本自民黨代理幹事長萩生田光壹（56歲•照片）就強制征用受害賠償問題表示：“如果韓國司法部門承認個人請求，不應由日本企業、而是應由韓國政府得到的費用來解決（賠償）。” 萩生田是日本首相安倍晉三的親信，在日本發表出口限制強化措施壹個月前，曾於6月29日在東京千代田區眾議院議員會館接受《東亞日報》采訪時表示：“（強制征用受害者賠償問題）已經根據1965年的《韓日請求權協定》得到了解決。”這是他首次接受韓國媒體的采訪。 對於安倍首相最近強調把韓國排除在外的美日聯合，萩生田表示：“韓美日聯合非常重要。如果我在韓國（作為特使等）有什麽幫助的話，我隨時可以去韓國。” 對於在宣布出口限制的過程中提出日本出口的半導體相關化學物質流入朝鮮的所謂“流向朝鮮說”，他表示：“我沒有說過是流向朝鮮，我不知道（目的地）是朝鮮還是伊朗”，“只是因為掌握了壹系列與平時不壹樣的出口動向，所以表示了憂慮。”他在上個月4日參加富士電視臺的時事節目時曾表示：“不知道向韓國出口的化學物質的（最終）目的地”，並提到，“這是不合適的事情”。此後，富士電視臺報道說，自民黨的壹名幹部曾說，“目的地是朝鮮”。

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